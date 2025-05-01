港航：縮赴日航班 因訂票量較少

機隊發展方面，公司正與供應商洽談增購新機的可能，亦在研究是否引入中國商飛機型，評估其是否符合港航航線策略與營運需求。他亦指出，港航現時長途航線的載客率表現「還好」，將因應市場需求及內地交通模式變化作出靈活調整。雖然現階段尚未有明確長途航線時間表，但隨着高鐵、高速公路改善內地與香港的跨境交通，港航將繼續加強航空網絡佈局。

至於航線規劃，港航總裁孫劍鋒表示，公司正積極擴展長途航班，並將美國列為潛在市場之一，因香港具備承接內地中轉客的優勢，但仍需視乎政治及經濟環境的變化。他指出，香港航空目前擁有約29架飛機，平均機齡約10年，短期內毋須翻新飛機。他提到，公司的日本主要城市航點穩定，但客量較少的航點則有調整。

孫劍鋒又稱，香港調整機場離境稅對長途機票價格影響不大，但中短途航線佔比相對高，加幅較為明顯。他指內地並無離境稅概念，應考慮對中短途旅客豁免。

經濟艙行李上限升至23公斤

此外，港航宣布，昨日起購買今年5月7日或以後出發的機票，將適用全新行李政策。經濟艙乘客行李限額每件提升至23公斤，另可攜帶7公斤手提行李；商務艙行李限額提升至64公斤（兩件，每件32公斤），手提行李增至15公斤（共兩件）。

港航於香港機場的貴賓室「遨堂」亦全面升級，由環亞集團負責餐飲服務。除現有商務艙旅客及金鵬會員外，貴賓室服務亦擴展至香港航空承運的洲際轉機旅客及部分企業機構客戶。