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星展：關稅對中國GDP影響約2%

標籤：星展

【明報專訊】星展資深經濟師周洪禮在網上記者會指出，根據該行估算，目前美國針對中國商品徵收145%的關稅，將對中國GDP的直接影響為2%左右。為了抵消不確定性帶來的衝擊，預料中國政府將持續推出一系列應對政策，例如發行特別國債及地方政府債券等。

內地有空間減息降準

在貨幣政策方面，他認為第二季存在降準與減息的空間。具體而言，降準幅度第二季可能為50個基點，並於下半年再降50個基點。而貸款市場報價利率（LPR）則可能在第二季下調10個基點，下半年再下調20個基點。

另外，他表示，中國儲蓄率高於40%，而全球平均僅約25%，反映居民缺乏安全感，主因之一是社會保障體系相對薄弱，尤其對農村人口。此外，雖然房價經歷部分調整，但對不少家庭而言仍然偏高，房貸支出與儲蓄進一步抑制了消費意願。

周洪禮認為，改善勞動市場可從幾方面着手，如鼓勵國有企業擴大招聘、提高工資。雖然並非所有企業有能力執行，但至少可釋放出積極正面的信號。他亦提到，未來若能逐步完善社會保障、推動養老與教育制度改革，並提升中低收入家庭的可支配收入，有助於降低儲蓄率並釋放消費潛力。

至於人民幣走勢，星展首席中國/香港經濟學家紀沫表示，年初至今，人民幣實際貶值幅度僅約0.06%，顯示其匯率基本維持穩定，相信中國政府不會將人民幣貶值作為反制措施的一部分，除非貿易戰升級至無法控制的程度。她又認為，中國手上其實擁有其他更具針對性的反制手段，未必要依賴人民幣貶值。例如，中國已展示對美國農業產品的精準反制能力，亦有能力取消特定飛機訂單等。