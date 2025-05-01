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特朗普再抨擊鮑威爾 「確實做得不好」

【明報專訊】美國總統特朗普周二在上任百日的集會，再次抨擊美聯儲主席鮑威爾。他說，雖然「有個美聯儲官員確實做得不好」，但通脹基本上下降了，利率也下降了。特朗普稱：「我希望對美聯儲非常友好和尊重……不應批評美聯儲，而是要讓其做好自己的工作，但我對利率的了解，比他（鮑威爾）多得多。」特朗普以往多次呼籲美聯儲減息，並在4月中表示，鮑威爾任期結束「來得太慢」，令外界揣測其有意撤換鮑威爾，引發市場波動。特朗普其後澄清，無意解僱鮑威爾。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）周三向彭博電視稱，與貿易相關的不確定性可能持續長達6個月，因此他建議「現階段現金為王」。

他透露，旗下的基金目前有95%倉位是現金，但他不會持有這麼多現金「超過3至4個月」，只是現在必須保留現金，準備在適當時候採取行動。

麥樸思：現基金倉位95％現金

在新興市場投資30年的麥樸思表示，印度等新興市場在當前環境將表現不俗，「但須等到不確定性逐漸消退」才出手。他說，當未來4到6個月貿易談判進行後，投資者才可評估市場機會，繼而開始配置部分資金。

麥樸思預計，隨着美國尋求重塑全球供應鏈，印度將會受惠。他說，美國非常渴望與印度達成協議，因為這將是取代中國供應鏈的替代方案。他看好與軟件和電子硬件相關的印度股票。他又表示，持有少許標普500指數基金，並預計隨着投資者對美國投資的信心恢復，該指數將在今年底前從現水平回升。

前景的不確定性，促使資金買入黃金避險。世界黃金協會（WGC）的數據顯示，第一季黃金ETF的黃金持倉增加227噸，是2022年以來最大增幅。此外，4月中國黃金ETF的黃金持倉增加70噸，是此前月度紀錄的兩倍以上。

（綜合報道）

[國際金融]