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微軟Meta績佳股價大漲 納指升2％ 經濟數據差轉炒加快減息 美匯反衝越100關

標籤：經濟

【明報專訊】微軟（美：MSFT）及Meta（美：META）兩大科技股周三收市後公布季績齊勝預期，於昨晚美股開市早段分別大升逾一成及8%，帶動市場氣氛轉佳，加上美國財長貝森特透露，美國可能將重新審視總統特朗普與中國達成的第一階段貿易協議，白宮亦稱日內有關稅消息公布，消息刺激美股早段上升，道指曾升逾400點，納指更升逾2%。

美股企業繼續公布業績，麥當勞（美：MCD）首季盈利18.68億美元，按年下跌3.16%，早段曾跌逾2%，下調今年盈利指引的禮來（美：LLY）更挫超過7%。但大型科企的表現未令市場失望，其中微軟公布截至3月底止第三季業績優於預期，期內集團繼續大力投資人工智能（AI）基礎設施，管理層表示，新財年的資本開支將會繼續增長，但增速將低於2025財年。該股昨早段一度彈超過一成，而近日出現亞洲電子商務出口商減少廣告開支的Meta亦曾漲逾8%。

美財長：

審視與華首階段貿易協議

美國財長貝森特接受《Fox Business》訪問時稱，美國可能將重新審視總統特朗普與中國達成的第一階段貿易協議，相信中國希望就關稅問題達成協議。他又說，美國可能會重新考慮2020年1月的採購協議，要求中國遵守之前簽署的協議，而中國需要首先降低高關稅。

年底前最少減1厘

概率升至逾八成

白宮國家經濟委員會主任哈塞特亦透露，美國時間周四將會有關稅消息宣布，並指對與中國在關稅問題上取得進展感到樂觀。

至於美國周三公布首季GDP初值意外收縮0.3%，貝森特預期，GDP數據後續會被修正，並指GDP出現按季下跌，可能是由於進口庫存積壓所造成，認為美國家庭現時消費仍然強勁，他又提到，2年期債息低於聯邦基金利率，是聯儲局應該減息的信號，相信政策將會有助降低通脹。因為首季GDP三年內首次收縮，加上小非農ADP增長遜預期，經濟及就業數據均轉淡，市場憧憬數據差會迫使美聯儲加快減息。利率期貨最新預期，美息年底前最少減1厘概率逾八成（見表），較數據公布前顯著增加。減息預期升溫，惟日圓為首主要貨幣轉弱，美匯昨回勇升越100大關。

美首申失業救濟人數

高於市場預期

另外，美國勞工部公布，截至4月26日止當周，美國首次申請失業救濟人數24.1萬人，按周增加1.8萬人，高於市場預期的22.3萬人，為2月以來新高，前值修訂為22.3萬人。美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為22.6萬人，按周跌5500人；截至4月19日止當周，美國續領失業救濟人數191.6萬人，按周增加8.3萬人，同樣高於市場預期的186.5萬人，更創2021年最高水平。

明報記者