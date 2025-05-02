日央行維持利率不變 降GDP及CPI預測

日本央行行長植田和男表示，推遲實現通脹目標的時間不等於推遲加息，但貿易政策帶來的不確定性顯著增加，日本經濟增長可能放緩。日圓兌每美元昨日最多跌逾1%至144.74，每百日圓兌港元亦一度跌穿5.36水平。

植田和男：不等於推遲加息

日本CPI通脹率已經連續36個月處於2%以上水平，市場原本預期日本央行會逐步上調政策利率，惟美國向全球貿易伙伴實施「對等關稅」，卻打亂日本的經濟及通脹前景。日本央行最新預測，剛於今年4月開始的2025財年CPI將介乎2%至2.5%，2026財年降至1.5%至2%，至2027財年重回約2%的長期目標水平。日本央行表示，日本的實際利率處於明顯的低水平，若經濟和物價走勢符合預期，將持續調升利率，但同時提到目前經濟與通脹前景風險皆偏向下行，必須警惕金融、外匯市場波動，以及其對經濟和物價的影響。

2025財年GDP預測減逾半

日本央行又將今年4月起開始的2025財年GDP增長預測降至0.5%，較今年1月時預測的1.1%減逾半，2026財年增長預測則由1%降至0.7%，2027財年預期亦只有1%增長。植田和男表示，日本經濟發展目前基本與預期一致，但是很難說經濟前景的確定性何時會上升，加上貿易政策帶來的不確定性顯著增加，日本經濟增長可能放緩，目前難言關稅會否影響中性利率水平，惟關稅對資源配置效率確有負面的影響。