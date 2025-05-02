moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

受惠北水南下 B組經紀行盈利拋離A組

標籤：經濟

【明報專訊】港股市佔率排名首14位的A組經紀行，一直是行內「天之驕子」，但根據證監會數據，近年A組經紀行淨盈利總額卻反被B組中型經紀行「爬頭」，B組經紀更在過去5年持續超越A組（見圖1）。有業界分析，主要以內地和本港為基地的B組經紀行，近年受惠港股通下北水流入、加上互聯網券商冒起，以及積極參與新股包銷業務等，都令B組經紀行盈利總額拋離A組大經紀行。現時券商按其在聯交所的每月成交額分為A組、B組及C組。A組經紀行為成交額排名首14 位，主要為大型投行；B組經紀行排名第15至65位，主要為互聯網券商；其餘為C組經紀行，主要為小型券商。

根據證監會歷年證券業財務報告，2013年之前A組經紀行淨盈利總額一直多過B組經紀行，但由2013年起至2024年（2019年除外），A組淨盈利總額卻少過B組。不過因A組只有14家經紀行、B組有51家，若以平均每家經紀行淨盈利計，仍是A組經紀行高過B組。以剛過去2024年為例，儘管B組經紀佔行業盈利比例逾四成半，但B組處理港股交易額市佔率僅約27%（見圖2），反映盈利能力遠高於交易份額。

業界：C組生存空間大降

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，自2007年度A組錄得有紀錄以來最高的130億元淨盈利後，2008年A組淨盈利開始下跌，主要是因為2008年美國發生次按風暴，以及同年雷曼兄弟「爆煲」，直接影響以歐、美為主要基地的A組；相反，B、C組經紀行以香港及內地為主要基地，直接影響不大。2013年起B組淨盈利回升，但A組續跌，主要是因美國問題仍未完全解決，加上成本高，以及坐盤交易等均有影響。他續稱，2012年富途獲證監會發牌，掀起網上買賣潮流，其他券商亦紛紛加入，正式踏入互聯網券商年代；加上2014年滬港通啟動、北水來臨，A組受惠不大，但B、C組就「食正條水」。到2020年、2021年，B組淨盈利更大幅拋離A組，主要是受惠港股2021年初「牛市」、恒指曾升越3萬點；加上投資者網上買賣股票「成行成市」，很多互聯網券商亦促銷推廣。

他又稱，以往新股包銷主要集中A組經紀行，但近10年B組亦插手，搶走A組不少生意。加上A組經紀行營商手法跟B組不同，A組有銷售人員，公司要付佣金、花紅等，但B組主要為互聯網券商，客戶自己落單，收客戶很少佣金，亦不設營業代表，收入歸公司，也造成B組盈利能力較高。不過，有券商負責人指，以住A、B、C組市佔率平分春色，各佔三分之一，但過往20年發生翻天覆地變化，A組市佔率由約三成多增至現時逾七成，大部分從C組中奪去，估計是因一家大型互聯網券商晉身A組，其客戶又主要來自C組所造成，認為C組券商生存空間、競爭力大降。