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匯控主席杜嘉祺 預告年底前退任

【明報專訊】匯豐控股（0005）宣布，主席杜嘉祺（Mark Tucker）已通知公司董事會，稱計劃於2025年底前退任，不再擔任主席，但會留任集團戰略顧問。匯控稱，已啟動由高級獨立非執董高安賢（Ann Godbehere）主導、針對主席繼任者的甄選程序，將另行於適當時候就相關進展發布公告。

留任集團戰略顧問

杜嘉祺表示，出任匯控主席令他感到非常榮幸，他亦衷心感謝董事會、管理層及同事對其的信任與支持，並為過去8年多來共同取得的成就感到自豪。他亦提及匯控現任行政總裁艾橋智（Georges Elhedery），稱相信在艾橋智的領導下，匯控將持續壯大。此外，他亦祝願匯控及所有持份者繼續成功、繼續繁榮。

杜嘉祺現年67歲，任匯控主席前曾分別掌舵保誠、友邦（1299）兩大保險公司，2017年他加盟匯控任非執行主席，成匯控首名由外部聘任的主席，打破以往匯控主席由內部晉升的往例。

杜嘉祺8年任期期間，匯控行政總裁曾三度易帥，匯控亦曾與股東中國平安（2318）就分拆亞洲業務建議上有所爭拗。此外，8年間匯控亦曾兩次大規模重組，使公司業務重心逐漸轉向亞洲核心市場，同時削減在西方市場的業務規模。

至於杜嘉祺的繼任者，英國《天空新聞》去年底曾引述消息稱，匯控已委任獵頭公司協力物色新主席人選，考慮範圍包括現任非執董以及外部人士。當時相關報道指出，按原先計劃，杜嘉祺將在2026年春季召開的年度股東大會前卸任，但亦可能會根據遴選繼任者的進度提前離任。