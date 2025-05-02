葉創成：港元定存賺較高息三大實戰心得

新資金或指定金額享更高利率

筆者其中一批資金是在某中資銀行手機應用程式（App）敘做定存，其定存利率一般已比其他銀行高，而且除了新資金外，舊資金若滿指定金額亦可獲較高定存利率，因此筆者經此敘做定存策略是，每次盡量是新資金或達指定金額，以享有較高利率，從其他銀行經「轉數快」或「已登記戶口」以網上轉帳也是很方便的，手機便可處理。

至於筆者及家人另一筆資金便是在某發鈔銀行敘做定存，雖然其定存利率較低，但勝在分行多、服務好，且信用卡優惠亦多。筆者在此銀行敘做定存的經驗是，除了向分行客戶經理查詢外，亦可登入其App了解最新定存利率，兩者利率往往有差異，有時前者較高、有時後者較高，而筆者往往會比較後再選擇較高息的途徑。

另外，值得一提的是，筆者認為是次美國加徵「對等關稅」事件，可能像2020年首季全球爆發新冠疫情一樣，會持續影響全球經濟數以年計的一段長時間，甚至會像1979年中美建交一樣改變未來數十年全球政經發展大格局，因此需要就此深思熟慮，相信在看清大形勢前，現時敘做港元定存賺息，也屬穩中求進。

[葉創成 創富倉]