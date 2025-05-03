3月零售跌3.5% 業界料本月市道淡靜

零售協會：內地退稅新規 北上消費恐加劇

今年3月多個零售商類別錄得銷貨值按年回升。食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）按年上升7.8%，超市及百貨公司內的超市部門銷貨值亦按年升6.2%（見表）。電器及其他未分類消費品錄得回升6.7%至24.82億元，是去年10月後最大升幅。不過期內汽車及汽車零件銷貨值按年大挫46.4%，謝邱安儀指是受累港車北上維修保養所致。她又稱復活節長假期港人外遊，本地市場淡靜，料今年4月整體零售表現不會理想。協會約六成受訪會員認為生意額將按年錄單位數至低雙位數跌幅；但同時受去年4月超低基數影響，仍有多於三成會員指生意表現按年上升。

展望五一黃金周市道，謝邱安儀表示生意一定會好過復活節，且人流已較去年改善。惟生意集中遊客區，並非每個行業都受惠；仍需觀察本周末市况。整體而言，今年黃金周情况仍困難，零售銷售額或按年大致持平。對於內地下調離境退稅起點至200元人民幣，現金退稅限額增至2萬元人民幣，謝邱安儀稱或加大香港零售業界的影響。她表示，以往港人北上多以「吃喝玩樂」為主，擔憂新規或推動港人增加北上購物。她又指出港元與美元掛鈎下，隨港元走強而人民幣貶值，香港免稅優勢已減退。新退稅政策出台後，部分內地商品價格將較香港低。冀本港零售商加快轉型，推新穎產品及打造獨特購物體驗吸客。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒分析，今年3月主要類別銷售值普遍下跌，但普遍較2月改善。他續稱，港人北上消費持續及訪港內地旅客消費模式轉變，中長線料繼續影響本港零售業發展，惟隨着本港大型體育場館落成並陸續舉行多項大型活動，預計或助帶動部分零售消費活動。預計今年零售銷售表現或大致持平。