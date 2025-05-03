渣打首季稅前基本溢利升12% 勝預期

來自美企客戶相關收入佔CIB 7%

渣打集團首季業績勝市場預期，推動股價昨日下午最多上升4.16%見117.5元，見3月底以來新高，不過收市前股價回落，全日升幅收窄至0.71%，收報113.6元，成交金額達8920萬元。

渣打集團首季每股基本盈利為0.627美元，按年上升19%，主要受財富方案、環球市場及環球銀行業務收入，均按年錄得雙位數增長帶動。基本經營收入按年上升7%（固定匯率，下同）至53.9億美元，其中財富管理及零售銀行業務（WRB）按年上升12%至21.1億美元，企業及投資銀行（CIB）業務按年上升4%至33.22億美元。

美國向貿易伙伴加徵「對等關稅」或對交易銀行等貿易相關收入造成影響，渣打集團披露，以去年全年計算，來自與美國相關企業客戶的收入為9億美元，佔CIB業務的7%，大部分收入來自美國以外，認為CIB業務受到美國潛在關稅的影響輕微。

財務總監：不明朗因素高 前景充滿挑戰

渣打集團去季基本淨利息收入為27.96億美元，按年上升7%，渣打集團財務總監Diego De Giorgi指出，雖然今年4月收入表現不錯，但是不明朗因素甚高，鑑於當前的利率環境和經濟形勢，增長前景仍充滿挑戰，該行維持今年經營收入增長指引在低於「5%至7%」的範圍，不過2023至2026年複合年增加率仍在5%至7%。

該行上季的信貸減值按年上升24%至2.19億美元，大部分來自WPB業務錄1.79億美元，主要由於高利率影響少數特定市場信用卡及私人貸款還款，中小企貸款主要為已抵押貸款，風險敞口有限並有密切監察，企業及投資銀行（CIB）則錄得3000萬美元。溫拓思表示，該行有很強勁的信貸資產，有助應對經濟環境影響，另外未見信貸狀况需要引起特別關注。

高盛上調目標價至111元

大行高盛發表報告指出，渣打集團首季非利息收入好過預期，由於CIB和WRB業務表現皆相當強勁，上調渣打今年每股盈利預期6%；又調升渣打目標價6.73%至111元，評級維持「中性」。