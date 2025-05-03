憧憬中美貿談 港股5月開局升385點 北水缺席成交跌至1337億 汽車科網股做好

【明報專訊】港股5月首日受中美貿易戰見曙光而上升，美國國務卿及財政部長先後表示中美將展開貿易談判，市場憧憬美國遞出橄欖枝，而中方繼央視旗下「玉淵譚天」評論認為談判無壞之後，中國商務部新聞發言人也表示正就美方提出談判請求進行評估，市場憧憬中美貿易戰紓緩，帶動港股及亞洲股市承接隔晚美股做好而齊升，其中恒指昨收升385點。