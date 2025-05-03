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港元升至7.75強方兌換保證 逾4年首次

【明報專訊】美匯指數周四勁升後昨顯著回落，100關口得而復失，並一度低見99.639，港元於昨晚近7時50分左右觸發7.75強方兌換保證，為2020年11月初以來再次觸發強方兌換保證。昨日港元拆息亦普遍向上，與樓按有關的1個月拆息昨日升3.03點子至3.98363厘（1厘等於100點子），3個月拆息升2.68點子，報4.01399厘，6個月拆息升2.11點子至4.05厘。有分析認為，港元觸發強方兌換保證，或受市場炒作美國減息所導致，另亦受首次公開招股（IPO）轉趨活躍所影響。

離岸人幣單日升0.7%

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，港元觸發強方兌換保證，或歸因市場炒作減息所導致，另一方面近期IPO活躍增加對港元的需求，促使港元流動性趨緊，並令港元拆息於近期走高。

離岸人民幣昨晚歐洲交易時段亦一度升穿7.21關口，高見7.2096水平，為去年11月中以來高位，單日勁升最多約700點子（1元等於1萬點子），升幅達0.7%。盧楚仁認為，離岸價上升相信與有迹象顯示中美或展開談判有關，不排除人民幣短期有所反彈，但未來人行減息降準最終都會令人民幣轉弱，再加上近期人行多次下調中間價，他對人民幣後市不太看好。

截至昨晚8時左右，新台幣兌每美元狂飈1.33元至30.747，升幅逾4%。台灣央行收市後發新聞稿指出，台積電（台：2330）升4.63%，帶領電子及金融等權值股齊上揚，外資大幅買入逾429.24億元新台幣，促使新台幣升值，而該行基於職責已適時進場調節。