大摩：市場波動 中美短期料降關稅

關稅或拖低中國次季GDP至4.5%

特朗普政府上月初祭出「對等關稅」大棒，與北京你來我往互加關稅，但雙方近期已降低叫陣調門，而美國已豁免包括中國製造在內的電子產品關稅。大摩認為，金融市場波動等因素可能逐步降低有效關稅水平，而有迹象表明北京對談判亦持開放態度。相信隨着談判開始，中美雙方將逐步達成取締報復性關稅的協議。

料內地推更多政策推動消費

關稅影響下，早前財新中國4月製造業PMI報50.4，為近3個月最低。大摩表示，美國對華關稅料將下降，但現時內地當局對經濟的政策支持仍較不足，在此情况下，內地經濟增速料將放緩，且持續面臨通縮壓力。

不過，該行也稱，隨着下半年關稅下降、內地推出更多刺激政策，包括該行早前預計的1萬億至1.5萬億元人民幣的額外刺激經濟措施，內地下半年GDP增速雖仍將持續放緩，但程度料將逐漸可控。

針對關稅戰，上周五（4月25日）召開的中央政治局會議僅稱要「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」，而並未出台大規模救市新舉措，對此大摩分析指出，原因可能包括內地政策當局仍需更多時間完善刺激政策細節等。

中國經濟的三頭馬車即投資、消費、出口之中，投資向來最受重視。不過大摩認為，地緣政治分化背景下，內地政策配套正逐步轉向消費，包括對改善社會福利體系以支持消費的政策方向持開放態度等。