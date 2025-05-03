美職位增17.7萬遠高預期 紓衰退憂慮 道指曾升500點

標指有望9連升 逾20年最勁

最新數據緩和了市場對衰退的擔憂，加上中方表示正評估與美國啟動貿易談判的可能，令市場情緒趨於樂觀。美股三大指數早段上揚，道指升500點，標普500指數及納指升逾1%。若標指升幅維持至收市，將連升9天，創2004年11月以來最長升浪。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，穩健的數據促使交易員將減息預期，由6月推遲至7月。非農數據公布前，交易員押注美聯儲6月恢復減息概率接近六成。數據公布後，交易員預期6月減息的概率降至四成左右，而7月減息四分之一厘或以上的概率接近九成。全年減息1厘或以上的概率，由數據公布前的接近六成，降至數據公布後的五五波。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚漲至3.78厘。美國10年期國債孳息率高見4.3厘。

特朗普：沒通脹 聯儲應減息

就業職位增長比預期高，可能強化美聯儲維持利率不變的立場。美國總統特朗普在數據公布後，再次呼籲美聯儲減息。他在其社交平台Truth Social發帖，指美國的物價和借貸成本下降、就業市場強勁，且關稅將為政府帶來大量收入，「我們只是處於過渡階段，一切才剛開始」。他說：「沒有通脹，美聯儲就應該減息！！！」美聯儲將於下周四凌晨公布議息結果。

信安資產管理的首席全球策略師Seema Shah稱，就業數據依然強勁，反映關稅帶來衝擊前，經濟展現出令人印象深刻的韌性，「我們可以把衰退的擔憂推遲多一個月」。她預期未來幾個月經濟將會轉弱，但鑑於當前的經濟動力，倘美國能及時撤回關稅，就有很大機會避免衰退。另美國招聘網站Glassdoor指出，關稅影響尚未顯現。由於企業正削減庫存，即使5月的數據仍可能未見顯著影響，但4月數據將會成為日後衡量關稅影響的基準。

醫療保健行業繼續在招聘方面發揮重要作用，在4月增加了5.1萬個非農就業職位，有助抵消美國聯邦政府裁員9000人的影響。

（綜合報道）

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