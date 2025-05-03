moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美職位增17.7萬遠高預期 紓衰退憂慮 道指曾升500點

【明報專訊】儘管面對貿易政策不確定，美國就業市場數據維持穩健。4月非農就業職位增長17.7萬個，遠高於分析師預期的13萬個，較3月向下修訂至18.5萬個的增幅，僅輕微回落。4月失業率維持在4.2%，符合預期。4月工人時薪按月增長0.2%，按年升幅則維持在3.8%，無論按月或按年計算，升幅均較預期低0.1個百分點，預示薪酬趨勢不足以推高通脹。

標指有望9連升 逾20年最勁

最新數據緩和了市場對衰退的擔憂，加上中方表示正評估與美國啟動貿易談判的可能，令市場情緒趨於樂觀。美股三大指數早段上揚，道指升500點，標普500指數及納指升逾1%。若標指升幅維持至收市，將連升9天，創2004年11月以來最長升浪。

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，穩健的數據促使交易員將減息預期，由6月推遲至7月。非農數據公布前，交易員押注美聯儲6月恢復減息概率接近六成。數據公布後，交易員預期6月減息的概率降至四成左右，而7月減息四分之一厘或以上的概率接近九成。全年減息1厘或以上的概率，由數據公布前的接近六成，降至數據公布後的五五波。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚漲至3.78厘。美國10年期國債孳息率高見4.3厘。

特朗普：沒通脹 聯儲應減息

就業職位增長比預期高，可能強化美聯儲維持利率不變的立場。美國總統特朗普在數據公布後，再次呼籲美聯儲減息。他在其社交平台Truth Social發帖，指美國的物價和借貸成本下降、就業市場強勁，且關稅將為政府帶來大量收入，「我們只是處於過渡階段，一切才剛開始」。他說：「沒有通脹，美聯儲就應該減息！！！」美聯儲將於下周四凌晨公布議息結果。

信安資產管理的首席全球策略師Seema Shah稱，就業數據依然強勁，反映關稅帶來衝擊前，經濟展現出令人印象深刻的韌性，「我們可以把衰退的擔憂推遲多一個月」。她預期未來幾個月經濟將會轉弱，但鑑於當前的經濟動力，倘美國能及時撤回關稅，就有很大機會避免衰退。另美國招聘網站Glassdoor指出，關稅影響尚未顯現。由於企業正削減庫存，即使5月的數據仍可能未見顯著影響，但4月數據將會成為日後衡量關稅影響的基準。

醫療保健行業繼續在招聘方面發揮重要作用，在4月增加了5.1萬個非農就業職位，有助抵消美國聯邦政府裁員9000人的影響。

（綜合報道）

[國際金融]