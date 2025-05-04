港匯強勢 金管局向市場注資逾465億 分析：新股活躍企業派息提前 港元需求升

【明報專訊】港匯近期處於強勢，更於昨日（3日）凌晨升穿7.75，觸發強方兌換保證，金管局從市場上承接等同於逾465.39億港元的美元沽盤，是自2020年4月以來首次啟動接錢周期。金管局注資後，截至5月7日，銀行體系結餘將升至913.09億港元。有分析指出，近期港元強勢與本港新股市場轉趨活躍及企業派息需求提前，令港元需求上升相關，而貿易戰下內地投資者及企業對港元需求持續增加等因素，相信將令港匯短期內持續高位橫行。
金管局於紐約交易時段後承接美元沽盤後披露入市詳情。金管局發言人表示，近期港元偏強主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強，而對上一次觸發強方兌換保證則是在2020年10月28日。當局又表示，會密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。
業績期來臨，本港上市公司派息潮亦隨之而至，早前已有大行預測港元將因此短暫觸及強方兌換保證。4月22日匯豐環球發表報告指出，主要是潛在的大型IPO，以及上市公司選擇提前於5至6月而非7月、8月派息疊加之下，或將短暫影響港元流動性狀况。
對於港匯走強以及再觸7.75水平，臻享顧問董事總經理王良享認為，原因或是內地投資者及出口企業沽美元、增持港元等。他還預計，未來港元仍將保持強勢，因特朗普當局的關稅政策牽動美元資產的分散風險，本港人士或內地投資者或將減持美元資產，並換成港元留守本港；此外，他指出，北水從今年初起亦不斷增持港股，亦是令港元走強的重要因素。
不過，見及美國上月就業數據勝預期、6月減息機率隨之下跌，加上中美關稅戰有緩和迹象，市場對美元需求未必會再大幅減弱，王良享指出，金管局在未來一段時間再接美元沽盤應不會太多，今次接貨則可能亦與五一假期外匯市場流動性不太充足有關。他還預計，未來一個月本港金管局有機會再接200億至400億港元左右。
當前美息仍高企，且6月美國減息的概率下降，王良享表示，港息降幅因此受到制約，但同時他認為，銀行體系結餘上升，相信短年期銀行拆息將回落，包括隔夜、7天及1個月港息。此外，本港銀行的港元貸存比亦下跌至15年低位，相信港銀有機會提供更多優惠，以及繼續提供較低短期利率。