港匯強勢 金管局向市場注資逾465億 分析：新股活躍企業派息提前 港元需求升

明報記者 楊括

金管局於紐約交易時段後承接美元沽盤後披露入市詳情。金管局發言人表示，近期港元偏強主要由於股票投資相關的港元需求增加，支持港元匯價。同時多隻區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強，而對上一次觸發強方兌換保證則是在2020年10月28日。當局又表示，會密切留意市場動態，確保港元市場有序運作。

金管局：投資需求增 支持港元

業績期來臨，本港上市公司派息潮亦隨之而至，早前已有大行預測港元將因此短暫觸及強方兌換保證。4月22日匯豐環球發表報告指出，主要是潛在的大型IPO，以及上市公司選擇提前於5至6月而非7月、8月派息疊加之下，或將短暫影響港元流動性狀况。

對於港匯走強以及再觸7.75水平，臻享顧問董事總經理王良享認為，原因或是內地投資者及出口企業沽美元、增持港元等。他還預計，未來港元仍將保持強勢，因特朗普當局的關稅政策牽動美元資產的分散風險，本港人士或內地投資者或將減持美元資產，並換成港元留守本港；此外，他指出，北水從今年初起亦不斷增持港股，亦是令港元走強的重要因素。

不過，見及美國上月就業數據勝預期、6月減息機率隨之下跌，加上中美關稅戰有緩和迹象，市場對美元需求未必會再大幅減弱，王良享指出，金管局在未來一段時間再接美元沽盤應不會太多，今次接貨則可能亦與五一假期外匯市場流動性不太充足有關。他還預計，未來一個月本港金管局有機會再接200億至400億港元左右。

王良享：短年期銀行拆息將回落

當前美息仍高企，且6月美國減息的概率下降，王良享表示，港息降幅因此受到制約，但同時他認為，銀行體系結餘上升，相信短年期銀行拆息將回落，包括隔夜、7天及1個月港息。此外，本港銀行的港元貸存比亦下跌至15年低位，相信港銀有機會提供更多優惠，以及繼續提供較低短期利率。