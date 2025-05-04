標指連漲9日 近21年最長升浪

【明報專訊】關稅戰下，上月美國非農就業數據仍勝預期，再加上中美貿易戰有緩和迹象，美股三大指數周五（2日）受到鼓舞並齊升，且連升4天。其中納指收升1.51%，標指收升1.47%，連漲9天，為近21年來最長連漲天數，並已收復4月2日美國總統特朗普宣布關稅新政策以來的跌幅；至於道指收升1.39%。同時英法德股市也有逾1%至2%升幅，不過金價因避險情緒下滑而走軟，而OPEC+據報同意增產原油，令油價轉弱。