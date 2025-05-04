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中國電商轉嫁關稅 貨品漲價兩至四成

【明報專訊】美國總統特朗普早前稱中國很可能自行承擔關稅，惟外媒統計中國電商Temu及Shein價格變幅，發現不少商品已於兩周內漲價逾兩成，重災區為玩具及遊戲、美容及健康類別，平均漲價逾四成，意味電商將關稅轉嫁予海外消費者。美國主要零售商未正式加價，但據悉已向白宮反映加價壓力。有中國廠商透露，已有客戶要求提供折扣，也有廠商認為美國人離不開中國製造。有經濟學家料，美國實行本土製造，將大幅推高貨品價格，亦使供應不足。

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、《華爾街日報》、有線電視新聞網、CNBC、NBC、Punchbowl News、《新京報》

彭博統計Shein在4月中至4月底各貨品類別價格變幅，以最受歡迎100件商品均價計，玩具及遊戲、美容及健康兩個類別均價漲逾四成，家居及廚房用品漲逾兩成，女性服裝漲約9%，眉膠售價由低於1美元一晚內漲至2.9美元。另一邊廂，拼多多（美：PDD）旗下Temu幾乎將關稅全數轉嫁美國消費者，部分商品價格幾乎漲1倍。

Temu部分商品漲價1倍

至於美國大型零售商，則尚未轉嫁關稅予消費者。《華爾街日報》以電商數據公司Traject Data資料，統計自4月初至4月底沃爾瑪（美：WMT）1萬件日常家居用品均價，發現大部分商品價格平穩，期內沃爾瑪加價1.26%，Target（美：TGT）跌價0.22%，亞馬遜（美：AMZN）跌價1.58%。若自今年1月起計，至今大部分商品價格報跌。

不過，該批零售商最終或逃不過加價。該報引述消息稱，沃爾瑪、Target、Home Depot（美：HD）管理層一周前與特朗普會面，向特朗普表示加價難以避免，且零售商若因關稅高昂而不賣部分產品，有些產品可能缺貨。他們又向特朗普保證，會盡力保持價格低企一段時間。沃爾瑪發言人表示，將有部分產品須加價，但暫時未見均價大變；Target則拒絕置評。

《華爾街日報》引述消息人士稱，沃爾瑪已暫停向中國廠商就冬季假期產品下單，Target亦暫停中國廠商就其訂單出貨。消息稱，沃爾瑪去年秋天已要求供應商按年提高廣告開支25%。沃爾瑪前中國電商及數碼創新主管Jordan Berke認為，大型零售商無疑要以廣告開支為槓桿，控制關稅影響。

彭博評論，目前美國主要零售商未提高售價，但由於中國供應商不肯承擔關稅，加上未知關稅陰霾會徘徊多久，美國零售商亦陷入困境。沃爾瑪、Target或受政治壓力而承擔部分或全部關稅，為消費者抵消直接衝擊。

彭博：零售商或受政治壓力承擔關稅

日前Punchbowl News報道，亞馬遜本來打算列出貨品的關稅成本，後來NBC引述消息稱，特朗普致電亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）投訴，最終亞馬遜放棄計劃，白宮一度形容亞馬遜此舉「具敵意且政治性」。此外，通常沃爾瑪產品在出廠前已貼好價錢牌，惟彭博指出，今年美國聖誕節裝飾或因關稅而價格急飈，沃爾瑪要旗下其中一家浙江工廠不要貼價錢牌，為逾10年來未見，或反映未來太多變數。

深圳市跨境電子商務協會會長王馨表示，看到有中國電商出口商上月在亞馬遜及沃爾瑪加價達三成，但認為加價合理，因無人能用以前價格去捱過現况。

安徽玩具廠：沃爾瑪1周前恢復下單

經營安徽省玩具廠的Vivi Tong表示，一周前沃爾瑪已恢復下單，當時特朗普暗示關稅可能下調。Vivi Tong稱，美國超市沒多少存貨，他們廠商正靜觀其變，「我們的玩具是低附加值產品，若關稅跌至30%左右，我們客人會較容易接受」。她補充，其客戶通常會初步下單，每年5至10月為玩具生產及出貨旺季，但目前他們仍非常謹慎，她4月亦幾乎沒有貨品出口至美國，今年也有許多客戶要求她減價或提供折扣。

經營紡織廠並向美國各大零售商供貨的Rachel Zhang稱，4月初起已有訂單終止，現時只能倚靠歐洲諸國及日本的小訂單，同時嘗試向本土市場售貨，「最後中小企會付出代價」。

義烏玩具廠：美國人離不開中國製造

同樣在義烏的夢成玩具有六成出口額來自美國，其負責人成正仁稱，即使沃爾瑪叫停玩具出貨，他的工廠未有停工，「美國人離不開中國製造，這是市場規律」。他又稱，與客戶協商後，料貨物約一周後出貨到美國，「少了我們，他們怎麽賣？貨架上都會沒貨」。他表示，美國客戶為緩解關稅壓力，與公司初步協商從產品包裝着手，如一盒玩偶由10個改為5或6個，產品抵美後再由客戶按情况定價。他又提到，Target管理層曾到他們公司，私下談得很好，「他們知道我們的產品價廉物美，別的地方買不到，所以即使關稅很高，也願意繼續合作，因為他們也需要我們的產品」。

86 Research電商分析師Xiaoyan Wang估計，商家普遍仍有一至兩個月存貨，加價幅度取決於出貨時的關稅政策，「商家會先選擇加價，然後觀察銷情如何，再作調整」。

林毅夫：更多貨品產自美國 價格亦漲

世銀前首席經濟師林毅夫認為，特朗普及其幕僚認為陣痛是為了製造業回流美國，但當更多貨品產自美國，價格亦隨之上漲。他補充，即使兩三年後產能建立，生產價格仍會較進口貨高，在這段時間，貨品價格將非常高，供應亦不足夠。

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