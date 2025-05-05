中資流入 追蹤科指被動資金超越恒指 資產規模1900億 分析：垂青科技股增長潛力勁

明報記者 江陵凱、黃志偉

據恒生指數公司最新月報數據顯示，截至4月底，與科指掛鈎的ETP其資產管理總值（AUM）按月下跌1.1%，仍有244.8億美元（1909億港元），相對指數期間大跌5.7%，即實際有資金在跌市中淨流入；反觀追蹤恒指的AUM大瀉10.4%，減至222.4億美元（1735億港元），相對指數月內下跌4.3%，實際見大規模淨走資。此消彼長之下，追蹤科指的ETP產品自2020年8月推出以來，不到5年時間AUM已超越恒指。

北水揸南方恒生科技比例六成

細看資金來源，內地投資者肯定是科指ETP的最大金主。在ETF通之下，內地投資者可通過港股通買賣多隻港股ETF，本報翻查港交所（0388）網站北水持倉紀錄，截至4月底，資產規模近450億元的南方恒生科技（3033），北水持倉比例六成，市值約270億元。在過去一個月的股市動盪中，北水持倉再增約3.8億個單位，以上周五收市價計，市值約增19.5億元。

A股上市科指ETF同獲追捧

內地資金不單南下投資科指ETF態度積極，內地A股上市資產規模最大的兩隻科指ETF，華夏恒生科技ETF（滬：513180）及華泰柏瑞南方東英恒生科指ETF（滬：513130），過去一個月市值分別逆市增長逾32億及約5000萬港元，市值折合港元分別約285億元及265億元。

凱基投資策略部主管溫傑認為，科指ETP受中資青睞，歸因於內地投資者投資風格較為進取，而於科技熱潮之下、當港股處於升市時，科技板塊升幅會較其他板塊股份為大，令到有較多投資者及資金追捧科指ETF。

另他提到，相對於研究個別科技股的業績後投資個別股份，購入科指ETF則較為簡單，令資金湧入科指ETF。

科指十大成分股波幅大過恒指重磅股

拆解科指十大成分股，只有ATMX，即阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及小米（1810）等四大重磅科網股與恒指重疊，科指重磅股還包括了京東（9618）、中芯（0981）、快手（1024）、理想（2015）、小鵬（9868）及網易（9999）等科網及新能源車股，市值比例分別近4.4%至8.2%，相關股份過去一年不單波幅較大，在去年9月升市以來股價表現亦較佳，拉動過去一年科指升幅亦更大。

上述股份除小鵬外，全部同為恒指成分股，但比例較低，而恒指重磅股中，則包括匯控（0005）、建行（0939）、友邦（1299）、中移動（0941）及工行（1398）等波幅較低的金融、電訊股，故拖低指數整體波幅。