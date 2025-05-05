中資派息高峰提前本季現 推升港匯觸強方

與去年集中第三季有別

據彭博對企業年報匯總的數據顯示，截至4月30日，在港上市的中資企業今年計劃第二季度的分紅總金額361億美元，為彭博有數據以來的同期最高。而第三季度計劃的派息總額降至229億美元，即使考慮約86億美元還未確定時點的金額，第三季度的分紅金額也較往年按年大幅下降。

報道又指出，去年年中以來，宣派中期息的中資明顯增多。根據彭博梳理的數據，去年第四季度和今年第一季度，中資分紅總額分別約170億和176億美元，均創出當季紀錄高位，主要由中期分紅構成。通常這些企業會於第三季度公布中期息計劃。

當中，部分發放中期分紅的公司減少末期息，其中銀行股是將末期息分拆為兩次派息的主要中資股。去年第三季度以來共有8家銀行宣布了中期息，總額接近104億美元，這些銀行今年宣布的末期息總額則為105億美元，合計與2023年度約210億美元的年度分紅總額接近。

報道引述巴克萊銀行駐新加坡的外匯策略師張蒙指出，第一季度的中期分紅提前釋放了後期需求，令今年6至8月的分紅量可能少於前些年份，對於匯率的壓力也會相應降低。這不但意味着年中人民幣因分紅購匯的貶值壓力會下降，港元面臨的升值壓力也會有所降低。