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梁天卓：為何愈來愈多女孩升大學？

【明報專訊】在美國，如今每100名大學女生只配上約75名男生；在香港，本地八大學士課程中，女生比例已連續多年超過一半，教育、社會科學等學科更接近七成。曾經一度被視為「弱勢」的女生，如今在教育競賽中大幅領先。

為何會有這樣的轉變？不少研究指出，這與男女在「非認知能力」上的差異有關。這些能力包括自律、情緒管理、與人相處、持之以恆的態度等——這些並非標準測驗能測出來，卻與升學表現密切相關。女生在這些能力上普遍比男生更穩定、更成熟。

近年有一篇研究格外引人注目。研究人員在美國一個大型學區觀察一項資優認定政策，發現這項政策對女生幾乎沒有影響，但對低收入家庭的男孩卻有顯著正面效果。那些被認定為資優的男孩更積極選修進階課程，課堂參與度提高，升讀大學的比率也大幅上升。這項結果顯示，只要提供適當的鼓勵與資源，男生的潛能其實一樣可以被激發。

過去我們習慣以相同標準教育所有學生，卻忽略了男孩與女孩在發展節奏上的差異。教育制度若能更有彈性地回應這些不同，或許能幫助更多男孩不致在學習道路上「掉隊」。

身為兩個男孩的父親，我常常觀察到一個現象：同齡的女孩似乎總是比男孩更「定性」。無論是完成功課、上課專注，還是面對老師提問時的反應，女孩都明顯佔上風。起初我以為只是個別差異，但愈看愈覺得，這其實是個普遍現象。

維克森林大學經濟系副教授

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[梁天卓 經濟學爸]