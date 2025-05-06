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金管局再入市 銀行結餘破千億 亞洲貨幣受捧 港元續觸7.75人幣升穿7.2

【明報專訊】亞洲貨幣升勢持續，港元昨日再次觸及強方兌換保證7.75，金管局於昨日亞洲交易時段，入市承接12.3億美元沽盤，等同向市場注入95.33億港元，連同上周六紐約交易時段注入465.39億元，令本港銀行體系結餘明日將破千億大關，達1008.41億元創2022年10月以來新高（見圖）。有分析認為，市場因美國關稅政策不確定，故增加對美國經濟衰退的憂慮，而近期市傳美國有機會與部分亞洲國家達成貿易協議，加上市場炒作美國減息，均令美匯下跌並推動亞洲貨幣上升。

明報記者 江陵凱

亞洲貨幣昨普遍上升，離岸人民幣升穿7.2關口，最高見7.1893，創去年11月以來新高；韓圜昨亦曾升近3%；日圓靠穩；新台幣兌美元昨中午前更一度勁升4.8%，見3年高位，據彭博報道為1988年以來最大單日升幅，並稱新台幣昨日大升，源於估計有台灣出口商及零售商或正大舉拋售美元，押注美元進一步下跌。

新台幣曾升4.8% 央行：美沒要求升值

台灣央行昨下午緊急召開記者會回應匯率走勢，央行總裁楊金龍澄清，美國財政部沒有要求新台幣升值，又呼籲市場評論勿過度臆測，影響匯市秩序，以及廠商不要聽信市場誇大不實的分析，產生非理性預期，反而損及自身利益。又提及有媒體報道「海湖莊園協議」，稱美國與主要貿易對手協商關稅時，或要對方貨幣升值及轉換百年債等議題，均屬市場人士臆測，並非事實。他強調，央行已進場維持匯市秩序，調節力度高於平常，盼市場異常波動「到此為止」。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，市場或因美國關稅政策的不確定，增加對美國經濟衰退的憂慮，令美債價格再度急跌，同時拖累美匯跟跌、並帶動非美貨幣上升，另市傳美國有機會與部分亞洲國家達成貿易協議，再加上市場炒作減息，均增加亞洲投資者對自身市場的貨幣需求，推動亞洲貨幣做好。

彭博：交易員看淡美元

彭博報道亦指出，作為全球儲備貨幣的美元資金外流，或會對金融市場產生連鎖反應，又稱上周交易員對美元的悲觀情緒為去年9月以來最為強烈，表明投資者愈來愈不願意持有美國資產。

高盛分析師Kamakshya Trivedi於報告中表示，當美元面對貶值壓力，以及美國經濟衰退風險上升、美國需減息抗衰退風險同時，另邊廂亞洲出口商若繼續持有美元存款的風險自然增加，故人民幣、新台幣及馬來西亞令吉的價格很可能會上升（因出口商有較大誘因沽出手頭美元）。

美國聯儲局將於本港時間本周四凌晨2時公布議息結果，從芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，市場幾乎百分百預期是次息率將維持不變。