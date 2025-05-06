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京東MALL疑落戶灣仔中藝舊舖

標籤：經濟

【明報專訊】京東（9618）攻港攻勢浪接浪，除了單挑本地一哥「HKTVmall」引起熱話，公司亦正在香港選址開設自營線下超級體驗店「京東MALL」。本報近日發現，京東疑已接手中藝（香港）位於灣仔港灣道灣景中心2樓的旗艦店，據悉中藝已在灣仔另覓地方開店，並於稍後公布，目前該店址由3月至5月底正「裝修清貨」。本報曾向京東查詢，截稿前未獲回覆。

「京東五星電器」招聘港職位

本報3月中曾報道，繼阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港伙拍本地家居維修平台Papabo在尖沙嘴開設首間家俬及生活家品實體店後，京東亦正於本港選址開設「京東MALL」，主打售賣白色、黑色家電等，並正招聘員工。而在今年3月至4月期間，本報於香港、內地招聘平台均發現，京東以旗下「京東五星電器」、「京東電器」招聘多項香港職位，包括「京東電器採銷崗（base HK）」、「京東電器HRBP（即人力資源業務伙伴）（base HK）」、「京東電器店長崗（base HK）」及「京東電器門店營銷崗」等，均標明職位工作地點在「灣景中心（籌建中）」或「港灣道28號灣景中心2字樓」，相信公司正於該址籌備新門店。

當中店長一職的招聘廣告中，提及要負責門店銷售、門店宣傳、營運、成本管理、形象及服務品質等，要求5年及以上零售行業工作經驗，兩年以上線下店面管理經驗。而京東香港職位薪酬則多介乎2萬至3萬港元不等。

鄰近會展站 惟人流一般

今次京東選址灣仔灣景中心，雖然鄰近會展站公共運輸交匯處及會展站，但人流一般，而該址原由中藝自2011年12月起用於珠寶、畫廊等展示之用，算是市中心少見的大型展示空間。不過灣景中心毗鄰華潤集團總部的華潤大廈，近年附近已入駐了許多內地品牌、餐廳，相信京東MALL入駐會「同聲同氣」。此前京東系公司亦分別已購入沙田利豐中心全幢，又租用包括中環怡和大廈等物業。而中藝在搬離灣景中心後，將餘下太古廣場一店。

至於負責招聘的「京東五星電器」，據其自我介紹，公司在中國蘇、浙、皖、豫、川、渝、滇、湘、桂、陜等省市運營各類門店逾1200家。公司原為「五星電器」，1998年在南京創立，京東自2019年4月控股五星電器，並在2020年8月全資控股，加速其開店速度，提出「一城一店」發展規劃。當時五星電器總裁潘一清曾向外稱，「京東下了決心，把五星看得很重」。

近年五星電器以「一城一店」模式在全國高規格開設京東電器超級體驗店或京東MALL、京東電器城市旗艦店，加速京東電器線下服務覆蓋。