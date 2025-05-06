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「叮咚買菜」港招聘人手 料搶攻生鮮市場

標籤：經濟

【明報專訊】本港生鮮市場或再有內地過江龍參戰。據本報發現，在美股上市的生鮮電商平台「叮咚買菜（美：DDL）」已在港開始招聘人手，招聘包括「生鮮超市倉儲經理（儲備）」及「客戶服務經理（生鮮/快消）」。本報曾就香港市場發展向叮咚買菜查詢，惟截稿前未獲回覆。

去年啟動「出海」大計 沙特為首站

事實上，叮咚買菜去年已啟動「出海」大計，選定了中東沙特為出海首站，出海模式主要是面向當地客戶銷售預製菜，同時也會有生鮮、冷藏、百貨等品類。叮咚買菜在港招聘人手暫時不多，據資料顯示，公司已開始招聘「生鮮超市倉儲經理（儲備）」、「客戶服務經理（生鮮/快消）」及「零售渠道經理」3項職位，當中生鮮超市倉儲經理部分職能涉及「本城市中優秀門店進行培養，需服從公司調配」，並需要「門店輪崗實踐」、未來「負責前置倉」資產、成本管控等。

客戶服務經理則要求精通英語和中文，具備用普通話和粵語交流的能力；負責領導並激勵重點客戶團隊達成公司目標和指標、監督渠道規劃，為重點客戶和經銷商實施有效的銷售策略等。而零售渠道經理則主打快手菜或預製菜。

今年2月集團已與本地老牌醬料品牌「李錦記」達成戰略合作，叮咚買菜以旗下自有品牌「良芯匠人」、「蔡長青」與李錦記合作供應4款即烹鍋物和麵食，已在多間超市及HKTVmall等渠道銷售，踏出攻港首步。

當時媒體引述叮咚買菜香港項目產品運營專家程帆稱，和李錦記合作不光幫助叮咚買菜打開香港快手菜的市場，還有大型連鎖超市關注到了叮咚，叮咚買菜正在原有華南區域供應鏈的基礎上，進一步拓展和優化生鮮供應鏈，以擴展至香港市場，供港生鮮將覆蓋蔬菜、水果、水產等品類。

目前本港網購一哥HKTVmall、建華旗下「香港街市」及一些社企或獨立的網上平台或App均可以上網買餸。