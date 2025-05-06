moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OPEC+增產 油價曾挫5%

【明報專訊】因石油輸出國組織及其伙伴（OPEC+）增產持續，令國際油價偏軟，而多間大行紛紛調降對油價預測，其中摩根士丹利更將今年第三及第四季的油價預測分別下調5美元。而貿易戰下避險情緒上升，黃金再成贏家，金價升逾2%，再升破3300美元大關。

金價升2% 重上3300美元

近期美國大打貿易戰引發市場對經濟衰退的擔憂，石油需求預期亦因此受壓。

石油增產下，紐約期油周一（5日）曾跌5%至每桶55.39美元。倫敦布蘭特期油則曾跌4.5%至每桶58.51美元。

高盛料今年剩餘時間內布油均價為60美元、紐約期油則為56美元，較早前預測各自調降3美元。該行表示，儘管石油現貨基本面相對緊張，但高閒置產能和高衰退風險仍使油價面臨下行風險，此外該行預計7月OPEC+仍將增產約41萬桶原油。

另一邊廂，大摩亦於OPEC+公布最新增產決定後調降油價預測，大摩預估，布油均價在今年第三四季為每桶62.50美元，比先前的預測低5美元；大摩亦預期，石油市場將會出現更大規模的供過於求，料下半年全球石油市場過剩量將增加每日40萬桶，至110萬桶。

美匯受壓 道指早段跌逾200點

周一美股開市走軟，道指及標指暫終止連升9日升勢，道指低開234點，報41,082點；標指跌45點，報5641點；納指跌0.8%，報17,830點。雖然美國總統特朗普已發聲預告，稱本星期「很有可能達成貿易協定」，不過資金開始流出美元，美匯指數曾跌0.5%，報99.48。