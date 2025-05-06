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M&G英卓投資管理：美政策風險升 分散投資至歐亞股

【明報專訊】中美兩國有望開展貿易談判，利好全球投資氣氛，上周恒指上升523點或2.38%，美股三大指數道指、標指及納指均上漲近3%，今期封面故事由M&G英卓投資管理股票、多元資產及可持續發展首席投資總監Fabiana Fedeli、多元資產投資總監Michael Dyer及固定收益首席投資總監Andrew Chorlton分析最新形勢。Fedeli認為，由於美國政策不明朗因素持續，可從美股分散投資至歐洲及亞洲股市；Dyer則指出，旗下多元資產基金在上月前已經減持中國股票，現擬等日後股價回落至更吸引水平始低吸；Chorlton則指出，目前美國國債的避險功用已不及過往，不少投資者因此已考慮轉投英國以至歐洲國債。

明報記者 葉創成

雖然美國總統特朗普上月2日美股收市後公布「對等關稅」措施後，市場對當地以至全球經濟衰退憂慮均升溫，觸發美股跟着幾日曾顯著調整，港股亦不能倖免跟隨大跌，惟隨着上月9日特朗普突然轉為宣布將對中國以外國家的「對等關稅」暫緩實施90天，美股過去三個多星期已掉頭回升，三大指數道指、標指及納指上周便分別上升3%、2.92%及3.42%，後兩者更已升穿公布「對等關稅」前、上月2日收市價，表現強勁；而恒指上周亦上升523點或2.38%，連升三周，像美股道指一樣已經收復上月初跌浪的大部分失地（見圖1），表現亦頗理想。

每年5月往往屬全球股市淡季，市場亦有「五窮月」及「5月沽貨後離場」（Sell in May and go away）等說法，雖然由於本港、美國以至全球股市踏入5月首周後，在上周均向好，上述傳統智慧暫時未有應驗，惟美國「對等關稅」措施帶來不明朗因素對股市的影響是否真的已雨過天晴呢？今期封面故事首先由去年11月初美國總統大選前已超配中國股市、低配美股標指，至今測市準確（見配稿）的M&G英卓投資管理Fabiana Fedeli就此分析。

即使美股波動增 亦要保持投資

Fedeli指出，從美股過去一個月的波動可見，市場情緒可以變化得很快，在此情况下，假如投資者希望捕捉大市升跌（timing the market）、低買高賣並不容易；而且分析過去20年美股數據，每年平均回報為8.2% ，雖然屬表現不錯，惟假如錯過了其中表現最好的20個交易日，每年平均回報便大幅下跌至約1％，由此可見保持投資（staying invested）的重要，即使面對市場不確定，保持投資也屬必須。

不過，Fedeli分析，在現時美國政策不明朗的情况，美國航空（美：AAL）及達美航空（美：DAL）等多間當地企業已經撤回業績指引，這並不是因為這些公司本身財政有問題，而是管理層無法預測政策將如何演變，這也導致投資者轉為集中追捧業績較可預測的幾隻大型科技股（見圖2），令市場寬度再次收窄。

上月趁跌市低吸日股英國債

美股以外，Fedeli認為可以留意歐洲股市，原因是德國基建投資刺激經濟政策及重新聚焦提升競爭力，已經開始吸引資金流入；個別亞洲股市亦有吸引力，原因是基本因素改善，可望引領估值上調。Fedeli強調，投資者目前投資歐洲及亞洲股市，不只是為了在美股以外分散投資，而是其本身亦具備吸引力，可望帶來理想回報。

Fedeli的同事、M&G英卓投資管理多元資產投資總監Michael Dyer接受訪問時則指出，目前對於全球資產配置者來說，如何因應宏觀事件的發展作出適當的資產配置屬一大挑戰，而該行的多元資產投資組合早於上月開始時已經採取保守策略，包括低配美股、超配存續期長債券（long duration in fixed income）及持有適量現金，因此上月2日美國公布「對等關稅」措施令全球股市出現波動後，上述投資組合表現仍然具備韌性，而且有空間進行可戰術性資產配置轉變，例如增持受惠企業改革的日本股票，以及已反映供應增加為估值帶來壓力的英國國債。

安全資產地位降 適度低配美元

在上月第二周，美匯指數由103.023點大幅回落至最低報99.014點，收報100.102點，按周仍大跌2.84%，普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽在《Money Monday》第494期（上月14日出版）封面故事分析，由於美國今年經濟衰退概率上升，市場當時預期聯儲局全年將減息4至5次合共1厘至1.25厘，換言之，聯邦基金利率上端料由目前的4.5厘回落到3.25厘至3.5厘，指減息預期升溫此因素屬不利美元匯價。

Dyer在是次訪問亦透露，目前旗下多元資產投資組合適度低配美元（moderately underweight USD），反映在美國政策不明朗的情况下，美元作為安全資產的地位可能下降。

去年1月低吸後 近月已高位減持中國股市

另外，值得注意的是，Dyer透露，去年1月恒指於15,000點附近低位徘徊時，旗下多元資產投資組合開始積極增持中國股票，令中國股票去年4月佔組合比例達15%，而隨着港股過去一年多以來反覆回升，包括今年1月中至3月中曾出現強勁升浪，該組合亦已在高位減持中國股票（見圖3），目前中國股票佔組合比例約6%。

Dyer表示：「去年1月很多投資者大舉拋售中國股票，故此中國股票估值亦跌至很低，為我們帶來低吸的機會。當時要在中國股市大跌時積極吸納並不容易，原因是在市場上同樣看好的知音人不多，我們逆市低吸時並不感舒服，但市場往往便是在這些時間見底的；作為比較，假如我們在會見投資者時，每個人都說更美好的事即將發生，屆時便可能便是市場頂部，而我們的工作便是要保持逆向思維低買高賣。」

外圍環境現難預測 對中國股市趨保守

根據Dyer的分析，目前投資中國股市的挑戰是，外圍環境將可以向好或向壞發展，現時難以就此作準確預測，而假如向壞發展的話，股市當然會有進一步調整的壓力。

Dyer表示：「我們一般會以市盈率來為股票估值，即股價等於每股盈利乘市盈率，而在當前不明朗的外圍環境下，中國股票未來的每股盈利到底是多少呢？假如一切回復正常，未來的每股盈利也會正常，目前的市盈率的確屬有吸引力；但假如未來事情向壞的方向發展，未來的每股盈利也會受到影響。由於我們真的不知道事情將會如何發展，故此我們現時傾向稍為保守一點。」

倘中國股市再被拋售 將再積極增持

不過，Dyer亦強調，目前中國股市估值對比全球其他股市屬偏低，故此仍然有一定吸引力，而旗下多元資產投資組合中，中國股票現時佔約6%，指這是有意義的持倉。Dyer表示：「我們目前予全球股市中性評級，當中，比較看好估值較低的地區。」

Dyer總結，假如中國股市日後再像去年1月般出現投資者大舉拋售的壓力，令估值再次跌至明顯偏低水平，M&G英卓投資管理作為逆向投資者，又會積極吸納中國股票，屆時旗下多元資產投資組合的中國股票佔比料回升到10%至15％。

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[封面故事]