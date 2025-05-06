M&G英卓投資管理Andrew Chorlton：「對等關稅」後 美國債風險溢價升

上月2日美國「對等關稅」措施至上周五出台剛好一個月，美股先急跌後回穩，標指及納指上周五收市價均已高於「對等關稅」公布前收市價，惟期內美匯指數卻由103.807點下跌3.63%至100.030點，美元兌歐元及英鎊分別貶值3.93%及1.99%（見圖），反映不少國際投資者已把資金從美國調配到英國以至歐洲及其他國家，例如或已把資金從美國國債轉投英國以至歐洲國債市場。

M&G英卓投資管理Andrew Chorlton指出，由於目前美國政策難以預測，市場對美國主權評級要求的風險溢價亦正在上升，令美國國債現時以高於模型合理值（modelled fair value）0.2至0.25厘的價格交易，這不止反映對息口走勢最新預測，而且亦是對政策有顧慮所致。

國際投資者減美國債 轉買英歐國債

由於美國國債傳統上作為無風險資產，故此美國10年期國債孳息率亦被視為無風險利率（risk-free rate），換言之，全球其他資產的價值理論上均是由此來作為定價因素之一。Chorlton認為，既然目前美國國債作為無風險資產的地位受到挑戰，這對全球投資組合配置也會帶來重大影響。

Chorlton指出，全球債券投資者傳統上會重倉美國國債，惟他們現正就此重新評估，例如考慮以英國國債及歐洲國債作為替代品，原因是這些地區政治噪音較少及政策比較容易預測。Chorlton分析，這帶來的影響不止是有關國債孳息率的變化，而是市場對背後政策制定者的信心。

政府既要滿足選民 亦要保障國債投資者

根據Chorlton的分析，任何國家對於維繫市場對其所發行國債的信心均屬十分重要，因為若信心下跌的話，發行國債的利率便會上升，故此任何國家對於其財政政策均要有紀律、長遠致力收支平衡。

Chorlton指出，就維持財政紀律而言，對於民主國家的政治人物來說，便需要在滿足選民訴求與維繫國債投資者信心之間取得巧妙的平衡：「全球所有民主國家政治人物都要滿足選民的訴求，而選民往往要求更多公共服務的同時卻不希望繳付更多稅款，而這會令政府財政入不敷支、出現赤字、需要發債；與此同時，這些政治人物亦需要在一定程度上維持財政紀律，令市場相信政府所發行債券的本金及利息是會如期償還及支付的，這樣才可吸引投資者，而假如投資者認為政府的財政紀律惡化，便會要求更高國債孳息率。在上述兩者之間取得恰當的平衡，便是民主國家政治人物都需要懂得玩的遊戲。」

「債券守護者」監督政府勿大花筒舉債

在Chorlton的名片背後，印上「債券守護者」（bond vigilante）的徽章，Chorlton解釋，其意義是債券市場會負責監督政府，確保政府不會因為開支太大而舉債太多，最終無力償還。本身是英國人的Chorlton說，這是目前英國、美國以至全球大多數政府均需要面對的問題，甚少政府可以置身事外。

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