鳴鳴很忙薄利多銷 擁逾萬店

撰文 旻晞

產品服務屢見低價，分店網絡不標榜一線、準一線城市，更看重三線以下佔比，「喜歡你讓我下沉」在下沉市場擴張，分店要多、要開得快，不重「利錢」，首看「數量」，務求以量取勝、爭做「龍頭」，成為勝利一方。當然這種發展模式，要的是現金，故停不了的融資、最終走上資本市場是「硬道理」的發展。但話說回來，目前資本市場似乎對這種「下沉市場」、「紅海打拼」的概念仍然受落。上周五截止申請認購的滬上阿姨（2589）市場反應火爆，截稿前最新消息公開發售部分已獲逾3400倍超額認購。

不難理解，同業蜜雪冰城（2097）今年2月招股時便超購逾5300倍，上市後股價至今累升1.4倍， 表現與另一同業、同為今年首季上市的古茗（1364）看齊。珠玉在前，難怪市場對「阿姨」趨之若鶩，冀能重複蜜雪、古茗的「發達大計」。

經營量販零食 力攻下沉市場

那麼「很忙」的鳴鳴又能否複製蜜雪、古茗的成績？鳴嗚業務便是量販零食飲料，用香港人的說法，便是「零食飲料大賣場」。店內以零食種類繁多，提供大額折扣作為招徠；在營運上則採取雷同直銷模式，店方營運直接從零食製造商大量取貨以拉低平均進貨成本同時，亦省卻中間層層經銷商成本，因而可盡量降低零售價吸引消費者。

截至去年底，鳴鳴擁有由約14,390家門店構成的網絡，覆蓋中國28個省份和所有線級城市，且其中約58%的門店位於縣城及鄉鎮，即所謂的下沉市場。去年集團商品交易總額（GMV）達555億元（人民幣，下同）。

根據弗若斯特沙利文報告，按2024年休閒食品飲料GMV計，是中國最大的連鎖零售商；按2024年食品飲料GMV計，亦是中國第四大連鎖零售商，並保持高速增長。一如現製茶連鎖店，鳴鳴也是以授權加盟商，通過加盟店以其品牌銷售休閒食品。去年底集團約14,390家門店當中，僅15家為自營店、其餘是與7241家加盟商營運。也是說鳴鳴直接客戶群，與其說是你和我，實情是其加盟商，其收入主要來自向加盟商銷售商品及加盟服務費。

在門店營運上，鳴鳴主要協助加盟商於店舖門面設計和產品陳列方面實行統一標準，實現「千店千面」的門店陳列；同時替加盟商提供全方位培訓及扶持，建立暢通的溝通機制並時刻響應加盟商的訴求，集團形容是要確保消費者得到「萬店如一」的體驗與服務。

講服務，也要講產品。作為零食飲料大賣場，貨品既要賣得平，貨品種類亦要多。鳴鳴截至2024年12月31日，集團在庫SKU（存貨單位）合共3380個，主要包括烘焙食品、餅乾、堅果及籽類、休閒膨化食品和速食、休閒熟食食品、糖果、巧克力和蜜餞及飲料。旗下單店SKU數量一般不少於1800款，截至去年底，產品SKU中約25%為與廠商合作訂製。嗚鳴亦通過合作訂製小包裝和提供散裝產品，降低了產品的嘗新門檻。去年每月平均上新數百款產品，以保持客戶新鮮感。今年2月，集團便宣布進軍自有品牌，介紹30款產品，以「好品質、超省錢」為理念，聲稱提供更低價格、更高品質的產品，包括烏龍茶、風乾牛肉、純牛奶、急凍豬肉包、紙巾等，當中600毫升的無糖烏龍茶零售定價僅1.9元，確實秉承薄利多銷的策略。

收購效應 去年收入盈利大升

從業績看，去年集團收入及盈利大躍進，不知就裏或認為去年內地人突然瘋狂愛上吃零食，實情是去年11月鳴鳴完成一項重大收購，令規模翻一番。上文提及，內地量販零食行業競爭之激烈，已進入整固階段，鳴鳴原名為「零食很忙」，創立於2017年，至2023年第四季，公司與另一家來自江西的「趙一鳴零食」完成合併，組成零食很忙集團，及後再易名為現時鳴鳴。因2023年業績只計入「趙一鳴」當年12月的數據，而去年則是收購「趙一鳴」後第一個完整財政年度，比較基數較低，故收入及盈利自然倍升。去年集團GMV總額達555億元、訂單總數達16.15億份，每家門店日均單量達452張。

事實上，量販零售行業近年併購消息不絕於耳，同於上周向港交所遞表的A股三隻松鼠（深：300783），去年第四季亦宣布上市以來首宗併購，擬合計投資不超過3.6億元，收購愛零食、愛折扣、致養食品的控制權或相關業務及資產，以投入量販零食行列。行業併購不斷，與市場日趨成熟，已難追求高增長有關。資料顯示，2019年至2024年間，中國休閒食品飲料零售行業的市場規模從2.9萬億元增長至3.7萬億元，複合年增長率為5.5%。預期至2029年市場規模將達到4.9萬億元，2024年至2029年的複合年增長率為5.8%，剛好可形容為高單位數增幅，其中又以下沉市場增長較佳，料達6.8%。

包括嗚嗚等量販零商，過往憑藉搶佔傳統經銷商銷售模式，因而取得高速增長，惟量販零食這模式的發展紅利否能持續，內地亦已提出疑問。行業競爭之劇烈，首五大休閒食品連鎖零售商合共市佔率僅為6%，要發展，只能繼續自我急速擴充，又或透過併購同業以壯大業務，「成功就能發達」。但即使併購令規模壯大，亦掩蓋不了行業微利的局面。如鳴鳴即使合併「趙一鳴」後，去年毛利率大體持平，純利率更反而進一步收窄至僅2.1%，如履薄冰。若營運成本稍有失控，又或是品牌出現諸如食安事件等危機，均大有機會帶來虧損。

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