Lalamove：藉科技增配對效率 日本訂單額較高 擬今年拓阿聯酋沙特

明報記者 黃志偉 馬來西亞報道

與傳統物流公司的分別，在於Lalamove核心商業模式並非自營車隊，而是透過手機應用程式，讓用戶根據所需車型，即時、當日或預約配對獨立司機完成運輸服務。同時，平台處理付款流程，並以「播單」形式向指定範圍內司機發出訂單，由司機自行選擇是否接單。截至去年，集團平均每月活躍商戶約1670萬戶，活躍司機約170萬人。

已進入13市場 評估攻歐洲機會

過程中，平台會從每張訂單中向司機抽取佣金，作為主要收入來源。盧家培表示，撇除中國內地，整體市場平均抽佣比例為16%至17%，但佣金比例會因司機是否參與車貼計劃（車身貼廣告）或訂單長短途而異。「最終仍取決於市場供需，若定價不合理，司機和用戶都會『用腳投票』（不滿就離開），你便知道要作出調整。」

Lalamove自2013年於香港創立，至今已進入13個市場。盧指出，在考慮開拓新市場時會評估當地經濟環境、手機滲透率、產業多元性及獨立司機數量等因素。繼去年進軍日本與土耳其後，今年計劃擴展至阿聯酋、沙特阿拉伯等地，並評估進入歐洲市場的機會。但強調公司不會訂立一年內須開拓新市場的硬性目標，「如果發現某些市場需要更長時間培育，公司便不急於拓展新區域」。

他透露，目前已達至收支平衡的市場包括菲律賓、馬來西亞、泰國等；日本雖為新市場，但訂單金額較高，有望迅速達到平衡。至於尚未獲利的市場則包括孟加拉和墨西哥，前者因近年政變導致經濟受影響。

大馬擁45萬月活躍戶

談及日本，盧家培表示，當地訂單價高的原因之一是司機供應不足；同時，日本市場以花卉批發市場訂單最為活躍，而該行業需司機清晨出工，故需提供較高車資以吸引司機。另外，他提到日本可納入平台的車型種類受限，且獨立司機亦較少。

本報記者早前走訪該公司其中一個主要市場──馬來西亞。當地目前約有45萬名每月活躍用戶及7萬名活躍司機，服務產業涵蓋汽車零部件生產、零售批發、建築業等。「若網上有客人下訂單，我們便會使用Lalamove電單車即時送貨。」一家當地榴槤批發商「帝一榴」管理層表示，疫情後改用該平台送貨，不僅可單一配送，也透過平台處理過企業活動的大量訂單。

同時，當地司機伙伴Ain Shafinarz接受訪問時表示，曾試用其他物流平台，但流程繁瑣，而選擇使用Lalamove的原因是時間彈性高、客源穩定，然而她也指出訂單價格有時偏低，加上用戶對貨物安放方式不清楚，希望可加強對用戶的教育。

盧家培補充，訂單有分不用價格種類並由公司來計算，而公司每年9至10月亦會提醒司機「現在是淡季，價錢會便宜些」，至11月則提醒用戶「旺季將至，價格會升高」。「司機不想『開天殺價』令自己無單，用戶也不想沒有人送貨，要取平衡。」