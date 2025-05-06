昇世資本助東南亞中東客 來港IPO併購收購

將主力發展港業務

鄭達浠介紹，新成立的昇世資本業務範圍包括併購及收購建議、首次公開招股（IPO）保薦及籌備，以及為香港上市公司提供上市後及合規顧問服務，和昇世御享及昇世匯盈組成昇世集團三大核心業務。鄭達浠表示，公司將主力發展香港業務，亦會憑藉集團總部設於新加坡，以及在迪拜和日本均設有辦事處的優勢，積極吸引東南亞及中東客戶來港IPO或做併購及收購。他又表示，若昇世未來在其他國家發展資本市場業務，也會借鑑收購千里碩的模式，考慮收購當地持牌公司。

鄭達浠透露，目前公司已獲東南亞客戶諮詢來港IPO事宜，包括遊戲及能源類公司等，公司亦正幫助其評估上市資格。他指出，或會考慮推動於公司規模較小、未必符合主板上市要求的東南亞客戶在GEM上市。

本港IPO市場方面，鄭達浠表示今年首季港股IPO集資額達180億元左右，對比去年同期僅錄得48億元有明顯改善。加上市場期待擬集資約390億元的寧德時代（深：300750）上市，新股市場氣氛轉趨活躍。他料「18A」、「18C」及A+H新股受散戶投資者歡迎，科技及人工智能（AI）元素新股亦具吸引力。

談及中概股回流，鄭達浠稱受多種國際因素影響，現階段評論仍言之尚早。他指在美上市的中概股，其合規及業務流程已相當完善，若有意來港上市，則需要評估是否有足夠業務及是否符合上市條例。此外，在美退市方式等技術問題均為需要考量的因素。不過他相信，香港資本市場擁有完善的金融及法律法制體系，仍將是中概股回流的首選地。