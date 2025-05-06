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規劃退休 可配置股債黃金多元組合

【明報專訊】讀者來信：

何氏夫婦計劃於15年後退休，希望屆時每人擁有至少1000萬元的資產，以確保能夠安心退休。他們希望了解現有的資產和現金是否足夠達到他們的退休目標，以及他們應如何管理和投資這些資金來確保穩定的退休生活。

筆者回覆：

退休計劃非常重要，值得詳細規劃。他們目前的資產基礎和收入來源是退休計劃的良好起點。以下是根據來信建構的一套投資策略，旨在實現退休資產目標及確保穩定的退休收入。考慮到他們的退休目標及現有資產，以下是推薦的資產配置方式：

1. 債券投資（40%）：160萬元分配到債券，包括企業債券和政府債券，提供穩定利息收入。債券投資的年回報預期為4%至5%，風險相對較低；

2. 股票投資（30%）：120萬元投資於股市，特別是那些具有穩定增長和派息歷史的藍籌股或股票基金。預期年回報為6%至8%；

3. 黃金和其他實物資產（20%）：80萬元投資於黃金或其他實物資產，對抗通脹和市場波動；

4. 現金及流動性資產（10%）：保留40萬元作為流動性資產，以應對緊急需要或抓住投資機會。

現擁400萬現金 15年後投資淨增長560萬

何氏夫婦目標資產為2000萬元，現時合共資產值為1600萬元（包括兩層物業及現金），假設樓市長期平穩，尚需累積約400萬元。假設現有400萬元資金以年回報6%增長，15年後約可累積960萬元，投資淨增長約560萬元，理論上可達成目標。

從何先生夫婦現時資產和支出角度看，設定每人1000萬元資產為退休目標是合理且審慎的。這不但為退休後提供足夠的現金流，也有餘力應對通脹、醫療支出或其他突發事件。保留這樣的資產水平更能保障生活質素。

他們退休後，兩層物業已供滿，啟德物業仍可繼續提供每月約2.5萬租金收入。假設每月退休生活開支為5萬元，出租物業的收入可覆蓋部分支出，而其餘每月約2.5萬元差額可由投資組合提供現金流。在這情况下，退休投資組合每年需產生約30萬元現金流，對應回報需求約為3%，比整體策略設定的年回報目標（6%至8%）為低，代表配置充裕，安全邊際充足。在此情况下，即使樓市回落、租金回報下降亦不會影響生活質素。

退休後租金助覆蓋部分支出

建議及早開始部署，並定期檢視投資表現，以配合實際生活需求與市場情况。如需更多協助，建議諮詢專業理財顧問，為你量身定制全面退休計劃。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

■理財信箱歡迎來信，電郵：chlung@mingpao.com

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