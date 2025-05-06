《幫你格價》：善用商場優惠 減日常消費開支

明報記者 劉敬華

本港商場不時推出各種消費優惠吸客，較常見優惠為消費送優惠券，一般需消費滿指定金額，方可獲得優惠。最近如海港城、朗豪坊、時代廣場、MOKO新世紀廣場及利園區等均有推出此類優惠，當中以MOKO新世紀廣場的換券所需消費額最低，即日起至6月30日The Point會員，憑場內已參與「即賺分」之餐飲商戶即日晚上7時後發出的電子消費發票，金額滿300元或以上（發票數量不限，每組發票金額須滿100元或以上），便可換領價值300元的餐飲電子贈券套裝（見表1）。

部分商場會與信用卡或電子支付工具合作推出優惠，要獲取優惠便要使用相關支付工具。以朗豪坊的優惠為例，便是與安信的信用卡合作，即日起至5月31日朗豪坊LP CLUB會員，於場內參與商戶憑WeWa或EarnMORE信用卡，同日累積簽帳滿500元至999元，可換領該商場的50元電子現金券1張；同日累積簽帳滿1000元至1499元，可換領50元電子現金券3張。又如港鐵商場與AlipayHK推出的優惠，即日起至年8月31日於港鐵旗下指定商場，以AlipayHK手機應用程式掃描場內宣傳物品上之二維碼領取報名券後，於專屬頁面登記活動，並於場內指定參與商戶使用Alipay HK單一消費滿指定金額，可獲消費立減優惠，最高可立減888元。

揀較高現金回贈信用卡消費

無疑直接選用可提供較高現金回贈的信用卡消費，可免受制於商場優惠條款，但仍有可能會受到信用卡回贈條款所局限，因部分信用卡需持卡人於指定商戶或指定日子消費，方可獲取較高回贈。以DBS COMPASS VISA為例，持卡人需於推廣期內逢周三，憑卡於全港超市單一淨簽帳滿300元，方可獲8% COMPASS Dollar回贈（見表2）。

還要留意的是，部分可就本地日常消費簽帳提供回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈，以渣打Smart信用卡為例，持卡人每月合資格簽帳需滿4000元或以上，於特約商戶的合資格簽帳方可獲5%現金回贈，至於其他簽帳，持卡人每月合資格簽帳需滿4000元至14,999元，其他合資格簽帳可獲0.56%現金回贈，而每月合資格簽帳滿1.5萬元或以上， 其他合資格簽帳可獲1.2%現金回贈。

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