Tom Stevenson：美股憂樂參半 黃金料成避風港

目前投資者情緒憂樂參半，一方面基於所謂的特朗普看跌期權（Trump put），對美股後市感樂觀，另一方面因美國經濟看似放緩，甚至衰退機率增加，憂慮美股後市表現。

特朗普看跌期權是指當美股跌至疲弱水平，美國總統特朗普預料會調整貿易及關稅政策，以提振市場情緒。過去數周美國股債市場顯著回升，證明此看跌期權確會於市場跌至低位時生效，並非僅屬市場憧憬。

其次，儘管未來數季美企盈利增長或放緩，惟市場對美企盈利增長預期仍合理，且估值已由近期高位回落，帶動樂觀投資情緒。

「美股七雄」估值降至較合理水平

隨着美企展開業績期，尤其Meta（美：META）、微軟（美：MSFT）及亞馬遜（美：AMZN）等科技巨頭公布業績後，企業盈利前景將更趨明朗。與此同時，「美股七雄」的估值已由數月前約40倍市盈率的高位，回落至目前約25倍的較合理水平。

支持升市預期的最後一個因素為企業債信貸利差收窄。早前受關稅消息衝擊，企業債與美國國債之間的信貸利差一度大幅擴闊，惟最近已收窄，顯示信貸分析師預期未來企業不會面臨太大困境。

美經濟隱憂為後市添不明朗

至於對美股後市不太樂觀的論點主要有三。首先是經濟隱憂，高盛將美國經濟衰退機率上調至45%，基於美國平均進口關稅率有望落墨於介乎10%至20%之間，遠高於年初的2.5%，此屬合理預測。

這引伸至第二個論點，在此艱難的經濟環境下，企業盈利難免下調。

目前市場已反映企業盈利將錄個位數增幅的預期，但過去歷史反映，即使經濟輕微衰退，企業盈利也會出現跌幅。

最後一個論點為估值仍偏高，美股經過近期調整，市盈率回落至約19倍，雖為近年較低水平，但仍高於疫前5年約17倍的平均，也較自1980年以來於經濟衰退期間觸及的10倍市盈率為高。假如企業盈利增長3%，配以疫前平均估值，標普500指數將由當前約5500點的水平，下跌至4500點。

股市存隱憂下，投資者疲於風暴中尋覓避風港，包括備受投資者追捧的黃金，上周金價一度突破每盎司3500美元，創下歷史新高。

儘管金價於創新高後回落，但黃金仍被投資者視為避險工具，尤其是於近年股票及債券走勢呈正相關的環境當中。

富達國際投資總監

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[Tom Stevenson 投資先鋒]