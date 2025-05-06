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袁國守：美股有望炒多浸

【明報專訊】美股現處業績高峰期，不但大型金融機構季績表現不錯，科技巨擘亦先後交出亮麗成績，如Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）季績皆勝預期。

科技股躍升，帶動美股做好，納指和標普500指數皆已收復特朗普稱為「解放日」（4月2日）後的跌幅。再者，中方表示，美方近日主動接觸，希望對關稅談判，市場憧憬雙方貿易立場軟化，暫時蓋過經濟數據疲弱的憂慮，美股有望進一步反彈。

展望本周，聯儲局將於本港周四時間公布議息結果，雖然特朗普多次敦促聯儲局降息，但CME Group的利率期貨數據顯示，本周將維持利率不變。短線而言，美國對70多個國家的「對等關稅」暫緩90天，意味7月前炒友可以繼續「開派對」，而聯儲局也可能等到7月才有所反應。

港股表現亦硬淨，恒指在「五窮月」首個交易日飈385點，收報22,504點；全周計，4個交易日累升523點或2.38%，連升3周。但要留意的是，北水暫停下，上周五大市成交只有1337億元。不過，五一黃金周後北水將重來，加上若中美會談正式落實，恒指有望重返23,000點甚至24,000點，短期後市可看好一點。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]