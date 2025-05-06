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摩根大通亞洲：外賣競爭激烈 美團沽27447

【明報專訊】內地「五一」假期旅遊出行熱潮推動餐飲消費。據美團（3690）數據顯示，假期首日，北上廣熱門商圈餐飲店線上排隊人數眾多，茶飲店製作等待達十幾杯。截至當日下午1點，平台上的餐飲堂食線上訂單量達當日高峰，同比增長73%。內地外賣市場競爭日益激烈，阿里巴巴（9988）旗下餓了麼宣布加大平台補貼力度，推出「餓補超百億」促銷活動。美團股價短期在130元上落，如認為升勢尚未結束，可留意美團購（13374），行使價158.5元，實際槓桿6.5倍，2025年8月5日到期；或可留意美團牛（66624），收回價123元，實際槓桿10.8倍，2025年12月12日到期。如認為升勢已近尾聲，可參考美團沽（27447），行使價109.9元，實際槓桿4.4倍，2025年9月23日到期；或留意美團熊（68540），收回價145元，實際槓桿7.5倍，2028年4月21日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]