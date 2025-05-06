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布少明：淡風漸散 樓市迎爆發

標籤：布少明

【明報專訊】自從貿易戰爆發，各類新聞滿天飛，但認真的樓市分析不應脫離現實。誠然，樓價低位整固，導致負資產數目上升。金管局數據顯示，2025年首季末負資產宗數達40,741宗，較去年第四季的38,389宗升約6.1%，為21年新高。儘管如此，負資產拖欠比率維持低位，本港失業率穩定於3.2%，反映供樓人士還款能力穩健，就業市場堅韌。負資產雖增加，但對整體金融穩定性影響有限，市場毋須過分擔憂惡化風險。

此外，供求始終是樓市走勢最重要指標，日前房屋局公布的最新私人住宅一手市場供應資料，未來3至4年一手供應（包括已批出土地可隨時動工（熟地）、已落成未售出單位數目（現樓貨尾）、建築中未售出單位數目）於今年首季合共錄10.5萬個單位，按季減少2000個，連跌4季，並見7季新低，並由紀錄高位的11.2萬個已減少約7000伙。值得留意，本財年潛在土地供應為有紀錄的15年新低，估計發展商實際吸納土地會跟隨減少，在此情况下，土地供應將逐步回落，相信熟地供應持續呈跌勢。

另一邊廂，美聯樓價指數最新4月28日報127.34點，按周微升0.2%，本年迄今樓價指數仍跌0.62%；反觀同期租金在租務淡季下仍然向上，美聯租金走勢圖3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.87元，按月升約0.16%，創5個月新高。隨着第二季租務旺季來臨，內地生及外來專才湧入將進一步推高租金需求。「供平過租」現象重現，吸引租戶考慮轉租為買，投資者亦可把握低價入市及收租獲利的機遇。預料「租升價跌」的背馳格局將延續，引導市場購買力進一步釋放。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]