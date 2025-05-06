布少明：淡風漸散 樓市迎爆發

此外，供求始終是樓市走勢最重要指標，日前房屋局公布的最新私人住宅一手市場供應資料，未來3至4年一手供應（包括已批出土地可隨時動工（熟地）、已落成未售出單位數目（現樓貨尾）、建築中未售出單位數目）於今年首季合共錄10.5萬個單位，按季減少2000個，連跌4季，並見7季新低，並由紀錄高位的11.2萬個已減少約7000伙。值得留意，本財年潛在土地供應為有紀錄的15年新低，估計發展商實際吸納土地會跟隨減少，在此情况下，土地供應將逐步回落，相信熟地供應持續呈跌勢。

另一邊廂，美聯樓價指數最新4月28日報127.34點，按周微升0.2%，本年迄今樓價指數仍跌0.62%；反觀同期租金在租務淡季下仍然向上，美聯租金走勢圖3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.87元，按月升約0.16%，創5個月新高。隨着第二季租務旺季來臨，內地生及外來專才湧入將進一步推高租金需求。「供平過租」現象重現，吸引租戶考慮轉租為買，投資者亦可把握低價入市及收租獲利的機遇。預料「租升價跌」的背馳格局將延續，引導市場購買力進一步釋放。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]