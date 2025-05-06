王品弟：政策鬆綁 細價新盤表現佳

細價新盤需求激增主要受惠於兩大因素：一方面，今年市場推出多個細價新盤項目；另一方面，2月底《財政預算案》宣布將400萬元或以下物業印花稅大幅降低至100元，此舉顯著刺激該類物業的一手成交。根據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網數據顯示，今年首4個月400萬元或以下一手成交量錄1003宗，已達到去年全年1127宗的約89%，為9年次高。

更值得注意的是，若以400萬元或以下一手成交量佔整體一手成交量比率計算，本年已達18%，即年內一手成交接近兩成屬400萬元或以下，相關比率較去年全年約7%大幅增加11個百分點，更創自2013年4月《一手住宅物業銷售條例》生效後新高。

踏入5月，多個新盤項目搶攻「黃金周」市場，紛紛推出置業優惠吸引買家，市場承接力表現強勁，反映資金正在尋求優質資產。

筆者認為，2024年2月實施的樓市全面「撤辣」政策，大幅降低了非本地買家的入市成本，再加上之後不斷推出有利樓市政策，進一步提振樓市，發展商亦趁勢積極以低價推售新盤，新盤市場交投尤其熾熱，當中細價物業表現有望更上一層樓。

香港置業研究部董事

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[王品弟]