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余偉文：拆息料續跌 減供樓者負擔 金管局連番注資 銀行結餘創近3年高位

【明報專訊】金管局昨日分別於亞洲及紐約交易時段入市，承接78.12億美元及16.5億美元沽盤，向市場注資605.43億元及127.16億元，前者再次刷新上周六的單日「接錢」金額紀錄，銀行體系總結餘明日將增至1741億元，見近3年新高。金管局總裁余偉文表示，港元近期多次觸發強方兌換保證、令金管局多次入市沽港元、買美元，銀行體系總結餘增加及資金較充裕，預料港元拆息將下跌，供樓市民還款壓力亦會略為減輕。但有分析認為，最優惠利率（P）及按息仍需待美國減息才會跟減。

明報記者 江陵凱、楊括

余偉文昨日出席財經事務委員會會議時提到，港元由2月中開始轉強，因DeepSeek等人工智能刺激，令資金流入本港股市。近期港元強勢，是受到投資需求增加、北水資金流入，短港元的交易盤平倉，以及「重磅股」來港首次公開招股等多個因素推動，再加上5月至7月屬上市公司派息期，均促使近期港元多次觸及7.75強方兌換保證水平（見圖1）。

港元拆息全線跌 3個月見兩年低

余偉文續解釋，於上月觀察到，因4月「對等關稅」宣布後，對冲基金等在內的金融機構避險，不太願意做套息交易，沽港元盤減少、帶動港元走強。近期一眾亞洲貨幣如新台幣、泰銖及馬來西亞令吉亦因短盤平倉而上揚。他預料，港元需求將續增，整體港元拆息，包括隔夜、1星期及1個月的港元拆息將下跌，將減輕企業借貸成本及市民供樓的還款壓力。

經金管局本月4次注資接美元沽盤後，銀行體系總結餘明日將增至1741億元，為2022年7月21日之後的新高。港元拆息昨全線向下，與樓按有關的1個月港元拆息跌32.86點子（1厘等於100點子），報3.65506厘（見圖2），見兩星期以來低位。與銀行資金成本有關的3個月港元拆息跌27.28點子，報3.74119厘並見兩年低位。

分析：待美6月減息 P才跟減

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，若港元拆息持續下跌，有機會減輕供樓人士負擔，他提到1個月港元拆息昨跌30多點子，若資金持續進入本港資本市場，1個月港元拆息仍有下跌空間，他預料短期或會跌穿3厘水平；美國將於明日（8日）凌晨2時公布議息結果，曹續稱，他預料美國本次不會減息，即使港元拆息持續下跌，港P亦需待美國6月份減息機會較大時跟減，屆時實際按揭息率才會下跌。

阮國恒：毋須對負資產宗數升太悲觀

另外，就早前金管局公布截至首季末本港負資產宗數40,741宗創2003年12月以來高位，金管局副總裁阮國恒表示，負資產宗數本身意義不大，指出樓價下跌自然就會有負資產個案出現，重要的是於金融風險而言，2月份住宅按揭貸款拖欠比率為0.12%，其為相當低的水平，表示從風險角度而言，毋須對負資產宗數太過悲觀。