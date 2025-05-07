外匯基金首季虧轉盈 投資收入達672億

余偉文昨日出席立法會財經事務委員會會議時解釋，外匯基金一直強調「多元化」，基金分為兩部分，「支持組合」之外的另一部分為「投資組合」，其投資目標是長遠取得合理回報，相關投資組合非常多元化，幣種上包含美元及其他貨幣資產，投資類別包括股票、私募投資，外匯基金每年做一次配置分析及決策。他引述去年金管局年報指出，截至去年底外匯基金內的美元資產佔比達79.1%，較數年前的約九成已下跌，過去數年已逐漸把投資組合分散至非美元資產，包括人民幣、歐元、日圓及英鎊等。

美元資產佔比跌 仍近八成

市場憂慮美國經濟衰退，投資者購入美元資產意欲下降，或同時影響外匯基金投資回報。余偉文提到，關稅戰下美債持有者分散投資等因素令美債上月表現較波動，加上對冲基金以槓桿形式作基差交易，遇上美債波動平倉沽出美債，外匯基金一直將投資美債的年期縮短。

今年首季外匯基金投資收益主要來自債券收入，達406億元；港股投資收益164億元；外匯收益130億元；其他股票轉蝕28億元（見表）。余偉文表示外匯基金於首季表現不俗，不論股票、債券，以及外匯亦有所進帳，外匯方面則因美元走弱亦有所增值，債券收益的利息收入穩定，而首季美債孳息率略回落、債價微升。

不過，針對第二季外匯基金表現，余偉文稱難以預測，因4月投資市場波動急跌、其後緩慢回升，此外更要視乎關稅戰以及中美談判的進展，美國經濟衰退及通脹上升等不明朗因素的走向。