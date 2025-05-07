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內地預告今出台挺市場措施 夜期轉高水

【明報專訊】「五一」長假及佛誕後港股及A股昨日復市，港股受惠港股通「北水」重新南下，加上資金湧至港元拆息回軟而做好，最多曾升近243點至22,747點創1個月高位，受制於50天線所在的22,775點水平，最終收市升幅收窄至158點，連升4日；成交額達2133億元，較上周五大增796億元，創過去一周高位。雖然期指轉炒低水，但隨着傍晚內地宣布今早人行聯同中證監等將介紹「一攬子金融政策支持穩市場預期」，市場有所期待，截至昨晚9時後，夜期轉炒高水逾100點，一度高見22,809點。

恒指假後復市漲158點 4連升

內地A股昨日復市，上證及深圳成指分別升1.13%及1.84%，創業板更升1.97%。昨天傍晚內地媒體新聞引述國務院新聞辦公室指出，將於今早9時舉行新聞發布會，人行、金融監督管理總局、中證監負責人介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情况，引起市場憧憬。

在國務院發布新信息前，港股在假期後，全線內需股及相關股份備受追捧，農夫山泉（9633）、周大福（1929）及金沙中國（1929）穩據藍籌升幅三甲，分別升7.07%、5.65%及5.35%。三大科網股美團（3690）、阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）股價亦升4.53%、1.48%及1.56%。資金湧港，拆息回落，地產股普遍受惠，恒地（0012）升1.13%。中銀香港（2388）、匯控（0005）及恒生（0011）亦獲投資者垂青，分別升2.67%、1.1%及1.66%。昨起調入深交所港股通的山東墨龍（0568）一度爆升兩倍，收市時升幅收窄至188%。

資金續追入重磅科網股及指數ETF（交易所買賣基金），當中盈富（2800）錄最多成交，去到高達184.55億元。「北水」重臨，淨流入港股達134.8億元，以盈富淨流入最多，分別達45.51億元；其次為美團、獲淨流入34.56億元。反之小米（1810）錄淨流出4.92億元。

資深獨立股評人謝明光表示，雖然港股做好並修補了此前在20,730點至22,638點的裂口位，卻仍未擺脫在22,100至23,800點上落的格局，投資者正觀望周四凌晨美國議息結局有否最新啟示，並會在現水平待重磅新股上市。