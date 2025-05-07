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財新服務業PMI跌至50.7 見7個月新低

【明報專訊】財新聯同標普全球公布，4月中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）跌1.2至50.7，為去年9月後新低（見圖）。調查顯示，由於業界擔心貿易政策變化會帶來負面衝擊，企業樂觀度跌至2005年11月有紀錄以來的次低。

是次調查反映，4月關稅屢變以致貨貿受干擾，影響部分服務業企業，新接業務總量增速降至28個月來最低點。新增出口業務量僅有輕微增長，部分企業反映外需改善主要受益於旅遊業增長。另外，出於成本考慮，服務業企業連續第二個月壓縮用工規模；銷售回升及關稅的不確定，服務業積壓工作量在4個月來首次出現上升。

雖然用工下降，但薪酬成本上升，推高經營費用，原材料價格也上漲；至於4月投入成本升幅是今年1月以來最為顯著，惟仍低於歷史均值。此外，由於市場競爭加劇，企業普遍提供折扣及減價以支持銷售，服務業企業連續第3個月降低平均銷售價格。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業市場條件改善，但受中美貿易摩擦影響，改善幅度有限。另一方面，國外遊客旅遊觀光仍是服務業出口亮點，服務業新出口訂單指數略高於50以上的分界線。

王喆指出，服務業就業指數連續第二個月，也是過去5個月中第四次落於收縮區間，服務業企業出於壓縮成本考慮減少用工。此外，他提到，經營預期指數跌至歷史第二低，僅高於疫情爆發的2020年2月。