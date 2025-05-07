太古擬分拆飲料附屬泰上市

昨日TCPCL分別向泰國證交會及泰交所提交上市申請，申請其股份於泰交所上市及公開發售其股份。TCPCL為太古旗下一家間接非全資附屬公司。TCPCL主要在泰國63個府及老撾從事配製、包裝、分銷及出售無酒精即飲飲料的業務，該等飲料帶有的商標由可口可樂公司擁有。

為泰國老撾飲料業務 去年入主

截至昨日，TCPCL由SCCSEA擁有約55.59%，而SCCSEA則由太古的間接全資附屬公司。太古指出，董事局認為建議分拆和保證權利豁免屬公平和合理，並合乎公司和整體股東的利益。建議分拆須視乎能否獲泰國有關部門批准、市場情况 ，以及公司及TCPCL 董事局的最終決定。

太古在2024年2月公告，繼完成收購越南及柬埔寨的裝瓶業務，公司斥資約4261.16億泰銖（相等於約94.7億港元）收購泰國和老撾的可口可樂裝瓶業務ThaiNamthip Corporation約55.7%股權，以進一步擴展其東南亞的業務版圖，將業務足迹拓展至泰國和老撾。

太古歷來分拆業務例子不少，近年最矚目有2012年分拆太古地產（1972）以介紹形式於主板掛牌；至於較近期的有2020年分拆風電站服務Cadeler於挪威上市。