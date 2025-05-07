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金管局調查：首季中小企信貸狀况平穩

【明報專訊】金管局公布首季「中小企貸款狀况調查」結果顯示，中小企信貸狀况大致平穩。關於中小企對銀行貸款批核取態（即難易程度）的觀感，撇除回答「沒意見/不知道」的受訪者，75%認為銀行在首季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，高於前一季的70%。另25%認為銀行的有關取態「較困難」，而前一季度為30%。

金管局指出，貸款較困難的觀感不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難，而是可以受多項因素、如媒體/新聞報道、生意經營狀况及親友的意見等所影響。

在已獲批貸款的受訪者中，5%表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，較前一季的0%略升。在調查中，貸款收緊的含義包括各種可能，例如降低備用信貸額和貸款額等。此外，調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於首季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔79%，高於前一季的77%。

金管局提醒，由於季內有已獲批貸款的中小企及有申請新貸款的中小企數目較少，分別僅佔受訪中小企的14%及3%，調查結果容易出現較大波動，詮釋時需要注意。金管局委託香港生產力促進局由2016年第三季起進行是項調查。調查按季進行，每次涵蓋約2500家不同行業的中小企。