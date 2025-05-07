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美3月貿易逆差 1405億美元破紀錄

【明報專訊】美國商務部經濟分析局（BEA）公布，美國3月的商品及服務貿易逆差，由2月修正後的1232億美元，躍升14%至破紀錄的1405億美元，高於接受路透社調查的經濟師平均預測的1370億美元。美國3月進口額增長4.4%，達到破紀錄的4190億美元，而出口額僅增0.2%。數據反映美國企業爭相趕在美國總統特朗普4月初宣布「對等關稅」前，盡量囤積庫存。

油價跌至4年低後 昨晚反彈4%

市場關注貿易談判進展，美股三大指數昨早段下滑。油組與盟友（OPEC+）周末決定連續第二個月增產，拖累國際油價周一跌至逾4年低位。受技術因素及趁低吸納的買盤推動，國際油價昨午夜前反彈4%。

內地結束長假後，投資黃金的需求增加。現貨金昨晚逼近每盎司3400美元，創兩周高位。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali預期，金價可在今年漲至每盎司4000美元。

此外，4月撤出香港市場的外賣平台戶戶送（Deliveroo）（英：ROO）公布，董事會同意美國同業DoorDash（美：DASH）的收購建議，以每股180便士的現金，出售公司股權，較戶戶送於4月4日（即DoorDash提出收購建議前一個交易日）的收市價，有44%溢價，交易估值為29億英鎊（約300億港元）。

DoorDash表示，除非第三方介入並提出競爭報價，否則不會提高收購價格。該公司表示，在收購戶戶送後，業務將覆蓋逾40個國家，每月為5000萬客戶提供服務。DoorDash昨早段股價跌7%，戶戶送在英國股價升近2%。

（綜合報道）

[國際金融]