基金特區：Lombard Odier投資策略主管：關稅戰下 看好材料通訊服務股

4月初，美國政府宣布全面徵收關稅，令市場措手不及，全球宏觀經濟格局重塑。這些措施比預期更嚴厲，增加了全球經濟大幅放緩和美國可能陷入經濟衰退的風險。股票市場對這種風險的上升反應強烈，尤其是在美國。貿易緊張、通脹壓力以及商業信心低迷等因素共同影響消費和投資。Bindelli認為，貿易談判將有助於避免經濟衰退。

對公用事業消費必需品等產業謹慎

貿易政策的不確定性要求全球投資組合採取更重視風險的方法。宏觀經濟風險加大，金融環境收緊，近期美國長期公債殖利率上升，加劇了人們對股市前景的擔憂。Bindelli表示，市場情緒依然脆弱，投資者在股票部署急劇下降；在波動性上升和股市下跌的背景下，該公司旗下投資組合的整體風險水準保持不變，同時策略地重新平衡區域風險敞口。

Bindelli稱，在特朗普關稅政策下，增加了對歐洲股票的投資，並減少了對日本的配置，使這兩個地區的市場都保持中性立場。股票估值，尤其是美國的股票估值，在近期調整後已進行了重大調整；從歷史角度來看，這種重新定價可能反映了平均的經濟衰退環境。因此，「我傾向於按照我們的策略資產配置股票權重進行投資。在產業方面，我們繼續看好材料和通訊服務，同時對公用事業和消費必需品等防禦性產業保持謹慎看法」。

高收益債券配置降至中性

由於收益率仍高於長期平均水平，旗下投資組合增加了全球固定收益持倉，在不確定性上升和成長預期減弱的情况下，優先考慮具有防禦特性的政府債券。在企業信貸方面，偏向持有投資等級債券的超重部位，這些債券在當前環境下具有良好的風險回報狀况。較高品質的信貸部分仍表現出良好的基本面和較低的利率敏感性，特別是面對潛在的成長放緩和不確定性加劇的情况。對高收益債券的配置則已降至中性，以反映在金融緊縮下採取更為謹慎的立場狀况。

此外，Bindelli認為，目前政府債券的高收益利差已不足以補償增加的風險，並看好已開發展國家元主權債券市場的5年期債券，認為這種債券在應對下行成長風險、持續通脹（美國）和財政支出增加方面能夠提供最佳平衡。該行也青睞美國通脹類債券，因為它們具有較高的起始實際收益率和有吸引力的盈虧平衡利率。由於日圓上行風險限制了日本央行升息的空間，日本債券也可能表現良好。

對美元中立 看好瑞士法郎日圓

在貨幣市場，美元近幾周走弱，儘管這種疲軟態勢可能會暫時逆轉，但Bindelli對美元保持中立立場，看好瑞士法郎和日圓的防禦特性。該公司對黃金的配置仍然處於戰略水平，反映了其多元化優勢以及在通脹壓力再次出現時的表現潛力。該公司旗下投資組合的策略保持平衡和靈活，隨時準備好抓住新興機遇，同時審慎管理風險。

在現時貿易戰環境下，反而增加了歐洲股票投資，這反映了宏觀經濟前景的改善以及新的國防和基礎設施承諾。該市場的估值倍數也較低，在市場質疑「美國例外論」之際，應該會吸引更多的國際資本。同時，削減了對日本市場的配置，以反映特朗普將日本納入關稅公告後增加的外部不確定性。

通訊服務產業受惠AI 關稅影響小

今年迄今，消費必需品產業表現優異，但Bindelli表示對該板塊保持謹慎，因必需品和公用事業已達到極端超買水平，這種情况每隔幾年才會發生一次，並且往往在接下來6至12個月內表現不佳。過去6個月，圍繞科技業的樂觀情緒已經消散，反映出人們對人工智慧（AI）巨額資本支出的擔憂，以及最近對關稅和全球成長的擔憂。該公司認為，現階段通訊服務領域的風險回報最佳，因為該產業受益於人工智慧驅動的收入和成本節約機會，同時與半導體和硬體產業相比，其受關稅相關風險的影響較小。

明報記者 龍彩霞

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