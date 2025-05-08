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人行罕見減息降準齊發穩經濟 降準0.5百分點釋萬億資金 政策利率減0.1厘

【明報專訊】內地三大金融監管機構繼去年9月底以來，再度一同召開記者會公布一系列支持經濟的貨幣政策措施。其中人民銀行罕見同時公布減息降準，行長潘功勝宣布自今日（8日）起，下調政策利率0.1厘至1.4厘，本月20日公布的貸款市場報價利率（LPR）料同步下調0.1厘，另自下周四（15日）起下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預料向市場釋放約1萬億元（人民幣，下同） 長期流動性。

明報記者 歐陽偉昉、黃志偉

人民銀行去年底已提出「適時減息降準」，惟至現時才執行，分析認為人民幣貶壓最強的時間已經過去，為政策寬鬆提供窗口，內地經濟持續面對通縮和增長壓力，今年內還有減息降準空間。

下調再貸款工具利率1/4厘

人行同時將汽車金融公司、金融租賃公司存準率階段性降至0%，行長潘功勝表示，上述兩類機構直接為汽車消費、設備更新投資提供金融支持，措施有效增強相關信貸供給能力。減息方面，除了房貸相關利率（見另文），人行另外下調所有結構性貨幣政策工具，即央行為引導銀行向企業借貸的再貸款工具利率0.25厘，預計每年可為銀行節約資金成本約150至200億元。潘功勝指上述措施向銀行提供可觀、低成本中長期資金，有利降低金融機構負債成本、穩定淨息差，效果將進一步傳導至實體經濟，帶動社會融資成本穩中有降，提振市場信心，有效支持實體經濟穩定增長。

人行時隔8個月再減息降準，ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，現時中美已預定展開貿易談判，推出寬鬆措施不會被視為回應美國關稅的措施，同時推出一系列措施較個別推出的效果為佳，內地當局亦已掌握關稅對經濟衝擊的數據，而更重要的是人民幣貶壓現時紓緩，可以在寬鬆同時維持人民幣匯率穩定。他預期人民幣會因此稍為下跌，但影響不會太嚴重。上周末資金大舉流入亞洲貨幣，截至昨晚9時，離岸人民幣下跌74點子（1元等於1萬點子）報7.218，不過較上周四仍累升594點子。

至於能否支持內地經濟達到5%增長目標，法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒預期若沒有刺激措施，今年增速只有3%，要額外提高兩個百分點的增長，他認為要累計注入3萬億元流動性，約等於內地2%的GDP，並運用在實體經濟。他指目前內地通脹相當低，中央和地方政府亦需要資金推動投資和消費項目，續有空間降準。該行高級經濟學家吳卓殷預期，未來半年人行會降準1.5個百分點，減息0.2厘，視乎貿易談判情况，現時預期今年內地經濟增長4.2%，若有更積極貨幣和財政政策則可達到4.5%。

中證監：

支持匯金發揮類「平準基金」作用

中證監公布多項鞏固股市回穩措施（見表），包括支持中央匯金發揮好類「平準基金」作用，中證監主席吳清指出，中央匯金公司在前方進行強有力操作，人行作為後盾，是全世界最有力有效模式之一。潘功勝則表示，會向匯金提供充足的再貸款支持，以維護資本市場平穩。