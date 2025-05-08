房貸利率普遍減1/4厘 針對出招穩樓市

首季房貸餘額增7500多億

5年以下（含5年）第二套個人住房公積金貸款利率則由2.775厘下調至2.525厘， 5年以上第二套個人住房公積金貸款利率則由3.325厘下調至3.075厘。

另外，中國金融監管總局局長李雲澤昨日在會上表示，目前商業銀行審批通過的白名單貸款增至6.7萬億元（人民幣，下同），支持1600多萬伙住宅建設和交付，有力保障置業人士的合法權益，為房地產市場止跌回穩提供重要的支持。

李雲澤指出，房地產市場在信貸數據上體現積極的變化，首季房地產貸款餘額增加7500多億元，其中新增個人住房貸款創2022年以來單季最大增幅，最近一些來華大型國際投資機構亦認為國內房地產市場投資價值正逐步顯現，又會加快出台與房地產發展新模式相適配一系列融資制度。

民企內房股昨普遍做好

人民銀行再次重槌減輕供樓負擔以刺激樓市，民企內房股昨普遍做好，金輝控股（9993）升逾15%、金輪天地（1232）、合景泰富（1813）、金地商置（0535）及建業地產（0832）均升逾4.6%。不過正在重組中的碧桂園（2007）先升後回，全日收平，報0.425港元；同系姐妹公司碧桂園服務（6098）昨早公布，向碧桂園主席、碧服非執董兼主要股東楊惠妍提供10億元借款。