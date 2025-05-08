中央重提房託納滬深港通 領展升6.7%見7個月高

銀河國際：港地產股首選標的

券商銀河國際證券報告指出，領展是該行在香港地產股中高確信度首選標的，認為驅動因素包括：市場對其有望納入港股通的預期。隨着愈來愈多投資者認識到南向資金對港股股價的顯著影響力，這一潛在納入可能成為重要催化劑。加上，近期外圍資金流入香港市場，整體利好香港地產板塊。同時領展亦有基本面支撐，香港零售銷售正呈現漸進式復蘇態勢。

該行維持「買入」評級及46.1元目標價。該股當前交易價格較淨資產值（NAV）折讓達43%，且提供7厘的股息收益率優勢。

此前，匯豐研究亦曾指出，市况疲弱下，領展香港零售物業組合持續面對挑戰，加上略高的融資成本，將2025至2027財年每基金單位分派預測下調0.6%至2.4%。但該行預期，領展的基金管理業務或房託基金互聯互通機制若取得任何實質性進展，都可能成為股價催化劑，維持「買入」評級，認為每基金單位分派增長具有良好的可見性，目標價從42元下調至41.6元。