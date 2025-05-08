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港食肆首季收益跌0.6% 中式餐館表現最差

標籤：經濟

【明報專訊】政府統計處公布，今年第一季食肆總收益臨時估計為280億元，按年跌0.6%、連續第二季度錄得下跌；食肆購貨總額的臨時估計為88億元，按年跌1.5%。扣除價格變動影響後，今年首季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同期下跌1.8%。單計3月表現，食肆總收益臨時估計為92.87億元，續按年跌0.6%，惟跌幅較2月跌5.9%收窄。

按季比較，今年首季經季節調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計，分別下跌1.3%及1.2%。

酒吧收益升6.5%最佳

按各類食肆類別計，首季中式餐館的總收益以價值計及數量計、分別按年跌4.9%及6.5%，按價值計已連續第四季錄得按年跌幅；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別升2.4%及2.1%。

至於快餐店的總收益以價值計及數量計，分別升1.9%及0.3%，按價值計快餐店收益升幅儘管由上季的6.5%大幅放緩，惟亦已是連續第11個季度錄得按年升幅。

另外，首季酒吧的總收益以價值計及數量計算，按年分別上升6.5%及4%，而按價值計則是連續四個季度下跌後首次回升，亦是季內按年升幅最佳的食肆類別。至於雜類飲食場所總收益以價值計及數量計，分別下跌1.8%及3.8%。

單看3月表現，非中式餐館及快餐店表現較佳，期內收益分別錄得2.2%及0.9%的按年升幅；中式餐館則跌4.9%，惟跌幅較2月有所收窄。

另外，政府發言人表示，本港未來消費模式轉變繼續會影響飲食業的表現。儘管外圍環境的不確定上升或會影響消費信心，但是本地就業收入增加、政府積極推動盛事項目及旅遊業，以及內地經濟持續穩步增長，將有助帶動本地市場的消費氣氛，並對本港食肆業務提供支持。