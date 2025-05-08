港上月PMI持平48.3 營運信心4年半最差

出口訂單跌幅3年最大

月內新增訂單量創去年7月後最大跌幅，出口訂單跌幅見2022年4月以來最大。來自內地的訂單需求也持續疲弱，但跌幅較上月收窄。調查顯示，美國徵收關稅影響、客戶走向不確定以及市場競爭加劇，均拖累銷售。有見及此，私營企業在3個月內第二次縮減生產，惟4月跌幅不太大。其中批發及零售業的收縮程度最明顯。

另外，企業在4月連續第三個月精簡人手，但減幅比上月回落，而產能壓力仍偏弱，積壓工作量連續4個月縮減。同時，4月採購活動再度減少，但收縮程度比上月收窄。調查指出，企業因應生產需求下降而縮減採購。隨着需求減弱，企業並不積極儲備投入品，惟投入品的庫存水平也只稍微下降；投入品的需求減少，供應商的供貨壓力於第二季初因而有所紓緩，這從供應商準時交貨百分比達兩年來最佳可見。

企業連續第3個月精簡人手

價格方面，整體投入成本在4月進一步上升，漲幅卻是今年以來最小。在員工成本升幅有限的情况下，受訪者經常將原材料價格飈升列為採購成本向上的原因，繼而推高了通脹。事實上，採購價格已攀升至4個月以來最高。然而，企業為支撐銷情，寧願連續兩月降低售價，也不願將額外的成本負擔轉嫁客戶。