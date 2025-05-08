吉利溢價14%私有化極氪 上市1年後從美退市

極氪於去年5月在美國紐約證券交易所上市，至今即將滿一年便宣布私有化。當時上市定價為每股ADR為21美元，籌集資金約4.4億美元。截至昨日，吉利持有極氪已發行及在外流通股本總額約65.7%。若私有化建議獲通過並完成，極氪將成為吉利全資附屬公司，並從美國退市。

極氪股東可選現金或吉利新股

吉利稱，極氪股東可選擇每股收取2.566美元現金或換取1.23股新吉利股份；每股ADR則對應收取25.66美元現金或換取12.3股新吉利股份。如未作出有效選擇，將默認為選擇收取現金。以吉利汽車昨收報16.78元計，1.23股新股份相當20.639元；而美元兌港元匯率7.7503，2.566美元折合約19.887元。換言之按目前吉利股價計，換取股份較現金方案溢價約3.8%。另以極氪ADR周二（6日）收市價22.59美元計，溢價約13.6%。吉利提到公司擬透過發行新股、動用現金儲備及如有需要進行債務融資，為交易提供資金。另內媒引述吉利控股集團董事長李書福稱，面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，集團將審時度勢、據《台州宣言》（一份公司戰略文件）精神持續推動汽車業務整合，回歸「一個吉利」，繼續保持與美國及國際資本市場密切溝通與合作。