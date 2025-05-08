moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

吉利溢價14%私有化極氪 上市1年後從美退市

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布，擬以每股2.566美元或每份美國存託股票（ADR）25.66美元，私有化旗下高端電動汽車品牌極氪（美：ZK）。公司解釋，這項建議旨在整合內部資源、加強協同效應，進一步提升企業競爭力。

極氪於去年5月在美國紐約證券交易所上市，至今即將滿一年便宣布私有化。當時上市定價為每股ADR為21美元，籌集資金約4.4億美元。截至昨日，吉利持有極氪已發行及在外流通股本總額約65.7%。若私有化建議獲通過並完成，極氪將成為吉利全資附屬公司，並從美國退市。

極氪股東可選現金或吉利新股

吉利稱，極氪股東可選擇每股收取2.566美元現金或換取1.23股新吉利股份；每股ADR則對應收取25.66美元現金或換取12.3股新吉利股份。如未作出有效選擇，將默認為選擇收取現金。以吉利汽車昨收報16.78元計，1.23股新股份相當20.639元；而美元兌港元匯率7.7503，2.566美元折合約19.887元。換言之按目前吉利股價計，換取股份較現金方案溢價約3.8%。另以極氪ADR周二（6日）收市價22.59美元計，溢價約13.6%。吉利提到公司擬透過發行新股、動用現金儲備及如有需要進行債務融資，為交易提供資金。另內媒引述吉利控股集團董事長李書福稱，面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，集團將審時度勢、據《台州宣言》（一份公司戰略文件）精神持續推動汽車業務整合，回歸「一個吉利」，繼續保持與美國及國際資本市場密切溝通與合作。